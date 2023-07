Grzegorz Skawiński odniósł niemały sukces w życiu zawodowym. Natomiast o jego prywatności niewiele wiadomo. Swego czasu muzyk w rozmowie z "Vivą" zdradził, czy żałuje, że nie posiada potomstwa.

Skawiński zdobył się na osobiste wyznanie. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Grzegorza Skawińskiego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Choć jest jednym z najpopularniejszych gitarzystów i piosenkarzy, to jego życie osobiste od zawsze było owiane tajemnicą.

Wiadomo jedynie, że wokalista nigdy się nie ożenił i nie ma dzieci. W lipcu tego roku muzyk obchodził swoje 69. urodziny. Przy tej okazji "Viva" przypomniała wywiad z nim sprzed dwóch lat, gdzie został zapytany o to, czy nie żałuje, że nie ma potomstwa.

– Żałuję. Czasami jednak życie tak się ludziom poukłada i nie ma na to rady. Ale to nie jest najważniejsze – wyznał. Jednocześnie przyznał, że spełnia się w roli ojca chrzestnego.

– Mam pięcioro chrześniaków, dwoje z nich to już osoby dorosłe. Dużo tego, więc już wystarczy. Teraz przeszliśmy z chrześniakami i chrześnicą na inny poziom rozmowy, bo kiedy dzieciak ma już naście lat, rozmawiamy zupełnie inaczej – powiedział. I dodał, że "swoje uczucia ulokował w pracy i pasji".

Skawiński zrobił ostatnio "okularowy" coming out

Charakterystyczne dla image'u Skawińskiego są trzy elementy: ciemna broda, okulary przeciwsłoneczne oraz łysa głowa. Muzyk jakiś czas temu założył profil na TikToku. Udało mu się zgromadzić całkiem sporą grupę obserwatorów – ponad 50 tys.

Z jednym z filmików zdecydował się na wizerunkowy coming out... a może lepiej powiedzieć – "okularowy".

– Bardzo często zadajecie mi to pytanie o moje ciemne okulary. Tak, to jest image sceniczny, który sobie kiedyś wymyśliłem: czarna broda, łysa głowa. Bardzo tajemniczy facet... No, ale w życiu codziennym to tak nie wygląda. Jak chodzę spać, do toalety czy się kąpie – nie robię tego w okularach. To byłoby śmieszne i żałosne – powiedział.

– W pewnym momencie, jak byłem już osobą nieco starszą, zacząłem nosić okulary optyczne, wtedy zaczęło to wyglądać tak. Teraz Was lepiej widzę – oznajmił uśmiechnięty wokalista, pokazując buzię bez okularów.

Kombi czy Kombii? Konflikt muzyków

W ubiegłym roku głośno było o sporze pomiędzy członkami słynnej grupy Kombi. Dokładnie 7 września 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygał sprawę skargi Sławomira Łosowskiego – założyciela i lidera zespołu. Muzyk pozwał Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który zezwolił na używanie unijnego znaku towarowego "Kombi" przez Grzegorza Skawińskiego.

Łosowski zaprosił Skawińskiego do pierwszego składu projektu muzycznego. Zespół po 16 latach wspólnego grania zdecydował się wspólnie zawiesić działalność w 1992 roku. Ponad 10 lat później, bo 2003 roku padł pomysł dotyczący reaktywacji zespołu.

"Gdy się skończyło O.N.A., postanowiliśmy po prostu nie debiutować po raz kolejny. Tworzyliśmy Kombi, mamy prawo do spuścizny tej grupy, stąd pomysł, aby grać, nawiązując do historii Kombi. Udało nam się, wydaliśmy płyty z utworami takimi jak 'Pokolenie', 'Sen się spełni', 'Ślad', 'Awinion'" - to przecież wielkie przeboje" – wyjaśniał w rozmowie z naTemat Grzegorz Skawiński.

Lider zespołu – Sławomir Łosowski próbował powstrzymać kolegów przed reaktywacją Kombi. Nic dziwnego, że zespół popadł w konflikt, skoro każdy z jego członków przedstawia tę samą historię w innych barwach. Przedmiotem postępowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości było unieważnienie decyzji z września 2021 roku Piątej Izby Odwoławczej. W jej treści zapisane było podtrzymanie wcześniejszej decyzji EUIPO o unieważnieniu prawa Sławomira Łosowskiego do rejestrowania unijnego znaku towarowego. Prościej mówiąc, lider grupy już wcześniej chciał zagwarantować sobie wyłączność na korzystanie ze znaku towarowego "Kombi" na skalę europejską.

Skawiński postanowił kontratakować. W 2016 roku wystąpił do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z kontrwnioskiem o unieważnienie prawa do znaku towarowego przysługującego Łosowskiemu. Wniosek muzyka został przyjęty, co oznaczało, że lider zespołu utracił prawo do wyłączności na używanie znaku "Kombi".

TSUE ostatecznie oddalił skargę Łosowskiego. W związku z powyższym lider grupy Kombi przegrał sprawę i został obciążony kosztami postępowania.