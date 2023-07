Incydent na basenie w Bytomiu. Sąd podjął pierwszą decyzję ws. Gruzina

W weekend na basenie w Bytomiu doszło do niepokojącej sytuacji. Grupa Gruzinów miała zaczepiać w niestosowny sposób dzieci. Tylko jeden z nich usłyszał zarzuty. Sąd podjął też decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Reszta Gruzinów po przesłuchaniu została zwolniona.

Jeden Gruzin został aresztowany ws. incydentu na basenie w Bytomiu. Fot. Twitter.com/ZaPLMundurem; Twitter.com/sbalcerac

Jak informowaliśmy w poniedziałek, po południu tego dnia Polsat News przekazał, iż 48-letni Gruzin usłyszał tego dnia "zarzut dopuszczenia się oraz usiłowania dopuszczenia się tzw. innych czynności seksualnych wobec trojga dzieci". Prokuratura złożyła też wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Pozostali Gruzini zostali przesłuchani w charakterze świadków i zwolnieni.

48-letni Gruzin został aresztowany na miesiąc. Wcześniej usłyszał zarzuty

We wtorek sąd rozpatrzył wniosek o aresztowanie mężczyzny. Podejrzany spędzi w areszcie miesiąc. Prokuratura wnioskowała o trzy miesiące. – Podstawą wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest grożąca podejrzanemu surowa kara, jak również uzasadniona obawa matactwa oraz groźba ukrywania się podejrzanego – przekazała, cytowana przez TVN 24, prok. Marta Zawada-Dybek. Obywatelowi Gruzji grozi nawet 12 lat więzienia. Nie przyznał się on do winy. Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w sobotę w Bytomiu na basenie przy ulicy Wrocławskiej. "W sobotę na basenie miejskim w Bytomiu próbowano dokonać samosądu na czterech cudzoziemcach, którzy mieli przejawiać "nieakceptowalne społecznie zachowania" wobec osób nieletnich" – przekazała wówczas PAP bytomska policja. Są dwie dziewczynki w wieku 10 i 12 lat oraz 13-letni chłopiec.

Do zdarzenia na basenie w Bytomiu doszło w minioną sobotę

Specjalny komunikat w tej sprawie wydał też urząd miejski w Bytomiu. Jak przekazano, "ochroniarze otrzymali dwa zgłoszenia: od dwóch chłopców oraz od matki dziewczynki korzystającej z basenu".

"Dziewczynka poinformowała matkę, że zaczepia ją około 50-letni mężczyzna. To zgłoszenie matka przekazała ochronie. Chłopcy zawiadomili ochroniarzy, że ten sam mężczyzna miał ich zaczepiać podczas zabawy w wodzie. Ochroniarze natychmiast podjęli interwencję. Wyprowadzili mężczyznę i jego trzech towarzyszy z basenu i zawiadomili policję" – podano w informacji urzędu.

Sytuacja spowodowała, że część obecnych na basenie była bliska linczu na mężczyznach. Z tego powodu policjanci podjęli interwencję z użyciem tarcz i gazu łzawiącego. Mężczyźni byli w wieku od 18 do 55 lat, są obywatelami Gruzji.