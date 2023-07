W Poznaniu w miniony weekend doszło do strzelaniny. Zajście miało miejsce przed godziną 17:00 w ogródku restauracji koło hotelu NH Poznań przy ul. Świętego Marcina. Napastnik zastrzelił obecnego narzeczonego byłej dziewczyny. We wtorek śledczy przekazali, co dokładnie pokazała sekcja zwłok.





Strzelanina w centrum Poznania. Śledczy ujawnili, co pokazała sekcja zwłok

Natalia Kamińska

W Poznaniu w miniony weekend doszło do strzelaniny. Zajście miało miejsce przed godziną 17:00 w ogródku restauracji koło hotelu NH Poznań przy ul. Świętego Marcina. Napastnik zastrzelił obecnego narzeczonego byłej dziewczyny. We wtorek śledczy przekazali, co dokładnie pokazała sekcja zwłok.