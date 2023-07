Podczas wtorkowego wywiadu w Radiu Zet dziennikarka Beata Lubecka zapytała Krzysztofa Bosaka o to, gdzie poseł pracował fizycznie. Członek Konfederacji odrzucał jednak pytanie, by po dyskusji stwierdzić, że dziennikarka "powinna zajrzeć do jego CV przed wywiadem i dobrać pytania tak, żeby nie było kłamstw". Sam nie podał jednak miejsca, w którym miał doświadczyć trudów pracy nieintelektualnej.

Dziennikarka zapytała Bosaka, gdzie pracował fizycznie. Awantura o CV Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Gdzie Krzysztof Bosak pracował fizycznie?

– Czy to prawda, że nie przepracował pan ani jednego dnia w pracy fizycznej? – zapytała Bosaka dziennikarka Beata Lubecka. Było to pytanie skierowane do posła, przesłane przez jednego z słuchaczy Radia. Odpowiedź na nie okazała się jednak dla polityka wielkim wyzwaniem.

Początkowo powiedział, że stwierdzenie o tym, że nie doświadczył pracy fizycznej jest kłamstwem. Jednak dopytany o to, gdzie zdobywał doświadczenie polecił "sprawdzić biogram". Dodał, że "każdy go sobie znajdzie".

Dziennikarka zasugerowała, że polityk może sam to teraz powiedzieć i oszczędzić czasu. On uznał, że nie widzi powodu, by komentować kłamstwa. Dodał, że jeśli zgodzi się na tę metodę, to nastaną wywiady złożone większości z kłamstw. Następnie zarzucił dziennikarce, że ta powinna przed wywiadem obejrzeć jego CV.

– Bardzo proszę o weryfikację, pani redaktor jest dziennikarzem, może zajrzeć do mojego CV przed wywiadem i dobrać pytania tak, by nie było kłamstw – powiedział Krzysztof Bosak. Dziennikarka podkreśliła, że przecież pytanie to dostała chwilę wcześniej od słuchacza, więc nie przewidziała tego typu przygotowań. Próbowała ponownie uzyskać informację od parlamentarzysty, ten stwierdził jednak: "odmawiam odpowiedzi". Dziennikarka zarzuciła Bosakowi, że jego zachowanie jest nieeleganckie. On zaapelował o podniesienie poziomu mediów w Polsce. Chwilę później dziennikarka znalazła w sieci informację o tym, że poseł Konfederacji był instruktorem windsurfingu w Chorwacji. Prowadząca zapytała czy taki instruktor to też praca fizyczna.

Bosak odpowiedział, że instruktorem windsurfingu był nie tylko w Chorwacji, lecz także na Półwyspie Helskim. Mówił o tym w medialnych wywiadach, przed sześcioma laty pisał też o tym w mediach społecznościowych. Na pytanie czy taki instruktor to też praca fizyczna odpowiedział: "każdy, kto tak popracował, to wie".

Czy Konfederacja będzie z PiS-em?

Wróćmy jednak do "biogramu" czy CV, o którym Krzysztof Bosak mówił, że każdy może go sprawdzić. Nie ma jednak konkretnego miejsca, w którym sprawdzić można drogę kariery polityka. Takich informacji brak na jego mediach społecznościowych czy Wikipedii, a także na stronie partii czy Sejmu.

Ostatnio o Konfederacji mówi się głównie w kontekście tego czy zawiąże jakąś koalicję z PiS-em. Jej politycy zdecydowanie temu zaprzeczają. Ostatnie deklaracje Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka mają być motywowane obawami o utratę części elektoratu tuż przed wyborami, która stanowczo chce odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy.

"Po wyborach ktoś straci wiarygodność. Ja, jeżeli Konfederacja wejdzie w koalicję z PiS lub ci wszyscy dziennikarze, politycy, komentatorzy oraz masa płatnych trolli i hejterów, jeżeli tego nie zrobimy" – taki wpis w mediach społecznościowych zamieścił ostatnio Sławomir Mentzen, przewodniczący Konfederacji.