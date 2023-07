Majdan wystąpi w roli drag queen? "Małgorzata go do tego zachęcała"

Niedawno media obiegła wiadomość o nowym show telewizji TVN, w którym gwiazdy płci męskiej mają wcielić się w role drag queens. Jak donoszą media, propozycję udziału w programie miał otrzymać Radosław Majdan. Jak zareagował były bramkarz i co o tym uważa jego żona, Małgorzata Rozenek-Majdan?

Jak pisaliśmy w naTemat, TVN Warner Bros. Discovery pracuje nad nowym projektem. Chociaż na ten moment stacja nie chce zdradzić tytułu programu, do mediów wyciekły pierwsze informacje. Program ma być oparty na zagranicznym formacie. "Fakt" zdradził, na czym ma polegać show. Mężczyźni znani z rodzimego świata show-biznesu w programie będą występować jako drag queens.

– Znani panowie, celebryci będą przebierać się za drag queen. Metamorfoza będzie kompletna. Chodzi o to, by widownia miała problem z rozpoznaniem uczestnika – podano.

Majdan jako drag queen w nowym show TVN? Znamy kulisy rozmów z celebrytą

W jury nowego show telewizji TVN ma zasiąść Andrzej Seweryn, który miał okazję wcielać się w rolę drag queen w serialu Netfliksa "Królowa". Żeby tego było mało, jak donosi "Fakt", jednym z celebrytów, który miał otrzymać propozycję udział w formacie jest Radosław Majdan. Według informatora tabloidu były piłkarz reprezentacji Polski początkowo miał być sceptycznie nastawiony. Na dodatek jego żona, Małgorzata Rozenek-Majdan ma namawiać ukochanego do wzięcia udziału w programie.

"Na początku Radosław nie był zachwycony tą propozycją, bał się, że zaszkodzi to jego wizerunkowi macho, facetowi, który od lat buduje swój wizerunek jako znawca sportu i to typowo męskiego. Ale stawka jest kusząca, a do tego jego żona Małgorzata go do tego zachęcała. Więc może się zgodzi" – zdradza w rozmowie z "Faktem" osoba z produkcji show.

Jak się okazało serial Netfliksa nie okazał się, aż tak przełomowym, jak tego oczekiwano. Postanowiliśmy zapytać o zdanie redakcyjnej ekspertki z działu Kultura, Zuzanny Tomaszewicz, co sądzi na temat tego oryginalnego pomysłu telewizji TVN.

"Moim zdaniem ten program będzie miał wysoką oglądalność na początku z nastawieniem: "Wow, nowość! Super, pośmiejmy się". Nowe show można porównać do 'Królowej', bo to takie drugie mainstreamowe podejście do tematyki drag na polskim podwórku. Podkreślmy, że serial Netfliksa nie osiągnął takiego sukcesu, ponieważ polski widz nie jest raczej lewicujący i niechętnie próbuje nowych rzeczy. Poza tym Netfliks przez część widzów uchodzi za tęczową propagandę, więc jeśli odbiorca ma do wyboru obejrzenie 'Królowej' z Sewerynem czy na przykład '365 dni' to prędzej wybierze to drugie" – oceniła.

"Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem zwolenniczką tego typu programów. Obawiam się, że to będzie festiwal stereotypów w najgorszym wydaniu. Trochę kabaret w stylu 'facet przebrał się za babę'. Ale jeżeli ten program zostanie zrealizowany przy udziale osób LGBTQ+ i na dodatek zostanie przez nie zaaprobowany, to może się okazać wizerunkowym sukcesem stacji. Aczkolwiek myślę, że przeciętny widz będzie nastawiony na szopkę" – podsumowała Zuzanna Tomaszewicz.