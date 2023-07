Lewandowski będzie miał ojczyma? Oto, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie

Iwona Lewandowska znalazła szczęśliwą miłość po 60-tce. W najnowszym wywiadzie opowiedziała o pierwszym spotkaniu jej syna, Roberta Lewandowskiego z przyszłym ojczymem. Jakie relacje ma piłkarz z Jackiem Zwoniarskim?

Jakie relacje ma Lewandowski z partnerem matki? Tak wyglądało ich spotkanie Fot. Pawel Wodzynski/East News

Ojciec Roberta Lewandowskiego, piłkarz Krzysztof Lewandowski zmarł w 2005 roku, gdy Robert miał zaledwie 16 lat. Wówczas Iwona Lewandowska niespodziewanie została wdową. Kobieta nie wierzyła w to, że jeszcze znajdzie miłość. Aż tu niespodziewanie na jej drodze pojawił się Jacek Zwoniarski. Mama piłkarza ponownie zakochała się i to po 60. roku życia. Jak się okazało, mężczyzna ujął kobietę tym, że nie wiedział wiele o jej popularnym synu, ale co najważniejsze zaimponował jej swoją wrażliwością.

Czytaj także: Odważne nagrania Lewandowskich z drugiego wesela. Ekspertka od PR-u oceniła

Jakie relacje ma Lewandowski z partnerem matki? Tak wyglądało ich spotkanie

Zakochani nie ukrywają tego, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Teraz para udzieliła pierwszego wspólnego wywiadu, opowiadając między innymi o początkach swojego związku i planach ślubnych. W trakcie rozmowy z magazynem "Viva!" Iwona Lewandowska opowiedziała o pierwszym spotkaniu jej syna z przyszłym ojczymem.

"To stało się w Sopocie, chyba po miesiącu naszej znajomości, gdy Jacek wręczał rzeźbę Robertowi, który właśnie obronił pracę magisterską. Powiedziałam synowi, że mój Jacek ma dla niego prezent i chciałabym, żeby chociaż przez moment się zobaczyli" – poinformowała.

Partner Iwony Lewandowskiej po chwili dodał, że nie mogli stać na zewnątrz, ponieważ paparazzi czatowali na nich, żeby w każdej chwili zrobić im zdjęcia. Pierwsza rozmowa mężczyzn miała miejsce w Gdańsku przed meczem, na którym zakochani specjalnie się udali.

"To była męska rozmowa, ja w ogóle się nie wtrącałam, nie wchodziłam im w słowo. Byłam bardzo z nich dumna, bo wymieniali się poglądami. Jacek zapytał Roberta, jak to jest, że on całe życie się uczy i ciągle ciekawi go coś nowego. Nie opowiada o swojej karierze, tylko słucha, co mówi rozmówca. Tak jak Jacek" – kontynuowała Lewandowska. Po chwili rodzicielka piłkarza dodała, że panowie od razu się polubili. Jak przyznali, Zwoniarski został z otwartymi rękami przyjęty do rodziny. Nawet mama Anny Lewandowskiej zaprosiła go na wigilię.

Czytaj także: "Lewy" rapuje z Quebonafide. Ten duet zrobił furorę na weselu piłkarza

Kim jest partner Iwony Lewandowskiej?

Jak Iwona Lewandowska i Jacek Zwoniarski się poznali? W miejscu, które było prowadzone przez Jacka. Prawie od samego początku między parą pojawiło się uczucie, niczym w komedii romantycznej.

Zwoniarski studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Rzeźby. Oprócz tego mężczyzna od czasów studiów równolegle z rzeźbą zajmuje się tworzeniem bonsai. Jest współzałożycielem Klubu Bonsai – Polska, biorąc udział w wielu wystawach w kraju i za granicą. Zatem ukochany Iwony Lewandowskiej jest artystą i co ciekawe dopiero ona zaczęła uczyć go piłki nożnej.