Fani Eurowizji skarżą TVP. Chodzi o wygraną Blanki podczas krajowych preeliminacji

Fani Eurowizji wystosowali do Telewizji Polskiej sądową skargę. Mimo że od Eurowizji minęły już dwa miesiące, to entuzjaści konkursu domagają się ujawnienia szczegółowych wyników głosowania jurorów w krajowych preselekcjach, które wygrała Blanka z piosenką "Solo".

TVP zaskarżona przez fanów Eurowizji. Chodzi o wygraną Blanki Fot. VIPHOTO/East News

Jak widać emocje po krajowych preselekcjach nadal nie opadło, mimo że od Eurowizji minęły już dwa miesiące. Tegoroczne eliminacje zwyciężyła Blanka z utworem "Solo" i to ona wystąpiła na scenie w Liverpoolu zajmując w Wielkim Finale 19. miejsce. Przypomnijmy, że media eurowizyjne po ogłoszeniu polskiej reprezentantki zaapelowały do prezesa TVP o komentarz ws. przebiegu wydarzenia i ujawnienie szczegółowych wyników głosowania jury.

Fani Eurowizji tuż po finale konkursu w Liverpoolu ponownie wystosowali do publicznego nadawcy prośbę o ujawnienie wyników głosowania odwołując się na prawo dostępu do informacji publicznej. Ponownie otrzymali odmowę, wówczas złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

TVP otrzymała sądową skargę od fanów Eurowizji. Chodzi o wygraną Blanki

OGAE to oficjalny fanklub Konkursu Piosenki Eurowizji. Przedstawiciele polskiego oddziału przekazali informację o postępach w sprawie. "W związku z otrzymaną w czerwcu decyzją dotyczącą odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej i ujawnienia szczegółowych wyników preselekcji "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję" złożyliśmy 17 lipca skargę na decyzję TVP do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie" – poinformowano. Treść całego oświadczenia zamieszczono na oficjalnym profilu na Instagramie.

"Nie zgadzamy się ze stanowiskiem nadawcy publicznego, który jako powód odmowy wskazać ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. W naszym odczuciu nie ma ku temu żadnych podstaw. Dlatego w troskę o wybór przyszłorocznego reprezentanta Polski na Eurowizję postanowiliśmy kontynuować wysiłki w sprawie transparentności wyników selekcji" – informują członkowie OGAE Polska.

Przypomnijmy, że chodzi o przebieg krajowych preeliminacji, których finał miał miejsce podczas programu "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!". Wydarzenie miało miejsce pod koniec lutego, a w eliminacjach wzięło udział 10 artystów, którzy byli oceniani nie tylko przez telewidzów, ale również przez komisję jurorską w składzie: Edyta Górniak, Agustin Egurrola, Aneta Woźniak, Marek Sierocki i Marcin Kusy.

Zdaniem fanów Eurowizji głosy jurorów zostały ustawione. Warto podkreślić, że wówczas media eurowizyjne apelowały: "Żądamy opublikowania (...) indywidualnych wyników głosowania jurorów i telewidzów, w tym liczbę głosów, które spłynęły na poszczególnych uczestników w wyniku głosowania SMS, poddanych audytowi niezależnej firmy zewnętrznej, kryteriów wyboru gremium oceniającego utwory i prezentacje, a także zbadania niezależności jurorów względem uczestników."

Przypomnijmy, że wiele kontrowersji wzbudził fakt, że na kilka dni przed finałem krajowych preeliminacji zmieniła regulamin formatu. Wówczas zrezygnowano z dwuetapowego głosowania i sumowania procentowych ocen jury z procentowymi wynikami głosowania SMS na rzecz punktów w skali od 1 do 12.