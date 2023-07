Halejcio zszokowana ceną jagodzianek u Gessler. "Magda, oszalałaś?!"

Sezon na jagodzianki trwa, ale ich tegoroczne ceny potrafią zwalić z nóg. Za te drożdżówki trzeba zapłacić 15, a czasami nawet 24 zł za sztukę. U Magdy Gessler jest jeszcze drożej. W rozmowie z Pudelkiem odniosła się do tego Klaudia Halejcio. Aktorka, która często dzieli się w sieci zabawnymi filmikami, stwierdziła, że to już gruba "przesada".

Na polskiej premierze wyczekiwanego filmu "Barbie" zjawiła się plejada gwiazd. Nie zabrakło Julii Wieniawy, Joanny Opozdy, Małgorzaty Rozenek-Majdan z mężem Radosławem czy Klaudii Halejcio. Tę ostatnią bez wątpienia można zaliczyć ją do jednych z najbardziej przedsiębiorczych, polskich influencerek.

Co ciekawe, portal Pudelek opublikował rozmowę z aktorką, do której doszło podczas eventu. Wcale nie dotyczyła ona głośnej produkcji. Reporter zapytał Halejcio o - jak widać - kontrowersyjny temat. Pod lupę wzięto ceny jagodzianek od gwiazdy "Kuchennych rewolucji".

Wspominana jagodzianka to obecnie wydatek rzędu 28 złotych. Co ciekawe, dwa lata temu trzeba było za nią zapłacić 18 złotych, a rok temu 23 złote. Nie trzeba robić skomplikowanych rachunków, aby zauważyć, że to wskazuje na coroczną podwyżkę o 5 złotych.

– To szaleństwo. Jak można wydawać tyle kasy, naprawdę! To przesada, to już jest szczyt bezczelności, serio. Magda, oszalałaś?! Trzydzieści złotych kosztuje. Ja ostatnio mówię: What? Serio - trzy dychy jagodzianka? – powiedziała Halejcio, zwracając się do Magdy Gessler.

Jej wypowiedź zabrzmiała jednak lekko sarkastycznie. "Myślę, że to po prostu żart. Klaudia lubi sobie żartować. Co to dla niej 30 zł za jagodziankę"; "To żart czy serio?" – zastanawiają się niektórzy internauci.

Pod nagraniem, na którym aktorka mówi o cenach jagodzianek, nie zabrakło komentarzy, w których jedni się z nią zgadzają. "Dla singla to okej, ale dla rodziny to już wydatek. Klaudia zapłaci wtedy 90 zł, to już dużo" – podliczono wydatek w cukierni.

Inni zaś wcale nie dziwią się Gessler. Zwrócono uwagę, że lokale gwiazdy TVN także mocno odczuły galopującą inflację. Przypomnijmy, że do słynnej restauratorki należy lokal "U Fukiera", a także cukiernia "Słodki słony".

"Kilogram jagód kosztuje 30 zł plus reszta składników, praca włożona w to prąd, gaz, to wszystko kosztuje" – napisał jeden z użytkowników TikToka. "Nie tylko Magda sprzedaje w takiej cenie" – dodał inny. Pojawiło się też sporo komentarzy, uderzających w Halejcio - która zdaniem internautów - nie powinna narzekać, "bo ją stać". "Co to jest 30 zł na nią"; "Mówi to ta, która chatę ma za kilka milionów" – zaatakowano partnerkę Oskarka Wojciechowskiego.

Przypomnijmy, że Halejcio mieszka ze swoim narzeczonym, który działa w branży informatycznej, oraz 2-letnią córką Nel w pokaźnej posiadłości z imponującym ogrodem.

Gwiazda i jej ukochany nie oszczędzali na urządzeniu domu. Wnętrza są luksusowe i przemyślane w każdym detalu. Willa, która według medialnych doniesień kosztowała parę 9 milionów złotych, jest częstym tłem do nagrań i zdjęć, którymi dzieli się aktorka.