Magda Gessler 10 lipca obchodzi swoje 70. urodziny. W miniony weekend najbliżsi wyprawili jej imprezę-niespodziankę. Filmik z tańczącą restauratorką trafił do sieci i robi furorę.

Magda Gessler skończyła 70 lat. Fot. Instagram / tadeusz_muller

Filmik trafił do sieci. Gessler tańczy na swoich 70. urodzinach

Drugi weekend lipca dla Magdy Gessler był wyjątkowy. Przyjaciele i rodzina zorganizowali przyjęcie urodzinowe, bowiem gwiazda TV skończyła właśnie okrągłe 70 lat.

W mediach społecznościowych prowadzącej "Kuchenne rewolucje" pojawiło się kilka relacji z wydarzenia. Na jednym z nagrań widać, jak Gessler tańczy. Ruchy gwiazdy rozczuliły internautów.

"Pełnia energii bije z tego filmu"; "Lepiej od Lewandowskiej"; "Ale ruchy... no kocham" - pisali w komentarzach.

Życie rodzinne i kariera Magdy Gessler

Wyobraźmy sobie najbardziej fikuśne, barwne i aromatyczne danie. Takie właśnie jest życie Magdy Gessler, która z niejednego pieca chleb jadła. Od dzieciństwa było pełne podróży i kolorów, które przełożyła na kulinarną sztukę.

Ojciec wirtuozki smaku, Mirosław Ikonowicz był wieloletnim korespondentem Polskiej Agencji Prasowej. To właśnie dzięki niemu, restauratorka wiodła życie, o jakim inni w tamtych czasach nawet nie marzyli. Celebrytka studiowała w Madrycie, wychowywała się w Bułgarii i na Kubie, gdzie poznała Fidela Castro.

Historia Magdy Gessler skrywa jeszcze wiele ciekawostek. Może nie każdy wie, ale jej młodszym bratem jest Piotr Ikonowicz - prawnik. Z kolei ojcem chrzestnym Ryszard Kapuściński, którym był w tamtych czasach przyjacielem jej rodziny.

Niewiele mówi się o mamie restauratorki. Olga (z domu Łucek) ciężko chorowała na gruźlicę (zm. w 2001 roku), dlatego opiekę nad córką przejął jej ojciec i dziadkowie Irena i Leon, którzy byli cukiernikami i mieszkali w Komorowie.

W młodości pierwszym mężem Magdy został Volkhart Müller, korespondent tygodnika "Der Spiegel" w Madrycie. Z tego związku pochodzi syn Tadeusz oraz przedwcześnie urodzona córka Anna, która odeszła 2 tygodnie po narodzinach.

Niestety ukochany córki Ikonowicza także szybko zmarł, a ona wróciła do Polski. Tutaj poślubiła Piotra Jacka Gesslera, syna warszawskiego restauratora Zbigniewa Gesslera. Doczekali się córki Lary.

Na tym jednak życie uczuciowe Magdy się nie kończy. Gwiazda miała kilkumiesięczny romans z Mariuszem Diakowskim, z którym w 2001 otworzyła restaurację "Zielnik", przez trzy miesiące pozostawała także w nieformalnym związku z aktorem Piotrem Adamczykiem.

Teraz mężem restauratorki jest Waldemar Kozerawski, lekarz medycyny rodzinnej i estetycznej mieszkającym na co dzień w Toronto. Dziś Magda Gessler to najpopularniejsza restauratorka w Polsce i jedna z największych medialnych gwiazd nad Wisłą. Mimo że osobą publiczną jest od lat, to jej prawdziwa popularność rozpoczęła się, gdy została prowadzącą programu "Kuchenne rewolucje".

Hit TVN jest emitowany na antenie TVN od 2010 roku i ma całą rzeszę wiernych widzów. Gessler, która ratuje przed upadkiem restauracje w całej Polsce.

Czytaj także: "Woda do d**y". Gessler skrytykowała polską kranówkę, odpowiedziały jej... wodociągi Popularność Gessler jest tak duża, że jakiś czas temu w księgarniach pojawiła się autobiografia gwiazdy "Kuchennych rewolucji" zatytułowana "Magda" (historię restauratorki spisał Dominik Linowski). Książka, w której Gessler ujawniła wiele barwnych, ale i bolesnych szczegółów ze swojej przeszłości, zostanie zekranizowana.