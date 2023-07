Katarzyna Bosacka miała "wrócić na główną antenę". W mediach pojawiły się informacje, że zostanie prowadzącą "Dzień dobry TVN". Tymczasem dziennikarka przekazała niespodziewane wieści. Okazuje się, że dostała swój własny program w CANAL+.

Katarzyna Bosacka zapowiada nowy program. Fot. Instagram/ Katarzyna Bosacka

Przypomnijmy, że 22 czerwca na instagramowym profilu "Dzień dobry TVN" ukazała się szokująca publikacja. Przekazano w niej, że z porannym pasmem żegnają się Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme. Podziękowano również Agnieszce Woźniak-Starak i Małgorzacie Rozenek-Majdan, ale już wiadomo, że paniom niebawem przypadnie prowadzenie własnych formatów. Na początku lipca na łamach "Super Expressu" pojawiły się doniesienia o tym, kto prawdopodobnie wesprze prowadzących "Dzień dobry TVN" po wakacjach. – Chcemy zatrudnić prowadzące, które cieszą się sympatią widzów i które są blisko ludzi – tabloid powołał się na wypowiedź swojego informatora.

Mogliśmy przeczytać, że stacja ma mieć już na oku trzy potencjalne kandydatki, które mogłyby zająć miejsce zwolnionych osób. O kim mowa? Tabloid wskazał na Martynę Wojciechowską, Dorotę Szelągowską i Katarzynę Bosacką.

Choć dwie pierwsze zaprzeczyły, że pojawią się w tej roli w "DDTVN" to, Bosacka wręcz przeciwnie. Nie kryła zadowolenia z najnowszych informacji.

"Tak, to prawda! Wracam do telewizji na dużą antenę! Bardzo się cieszę, bo wiem, że wiele osób na to czekało. Na razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, ale powiem jedno: to będzie ekscytujące, dziennikarskie zajęcie. Trzymajcie kciuki!" – mogliśmy przeczytać w opublikowanym przez dziennikarkę poście.

Katarzyna Bosacka zapowiada inny program

Fani czekali, więc kiedy zobaczą ją w TVN. Jednak Bosacka w dniu swoich 51. urodzin opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym ogłosiła zaskakujące wieści. Okazuje się, że dostanie swój własny program i to w całkiem innej stacji. "Tęskniliście za programem 'Wiem, co jem'? Dziś, w dniu moich urodzin, przychodzę do was z radosnym prezentem!" – zaczęła.

"Od października w Canal+ będziecie mogli oglądać mój nowy program 'Bosacka daje radę'. Znów rzucę się w wir zakupów, czytania etykiet i obnażania sztuczek marketingowych producentów żywności. Będziecie oglądać?" – zachęciła gwiazda.

– Każdy odcinek będzie poświęcony innemu daniu albo produktowi, a więc będzie o schabowym, rosole, barszczu, gołąbkach, ale też będziemy sprawdzali produkty, np. jajka. Każdy odcinek będzie kończył się jakimś przepisem – opowiadała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

Przypomnijmy, że Katarzyna Bosacka od wielu lat uświadamia Polakom, że powinni zwracać uwagę na swoje nawyki żywieniowe i podpowiada, co kupować i jak dbać o zdrowie. Gwiazda programów "Wiem, co jem", "Wiem, co kupuję" i "DeFacto Bosacka" swoimi spostrzeżeniami chętnie dzieli się również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ekspertka od zdrowej diety bierze też często pod lupę produkty reklamowane przez gwiazdy. Oberwało się już od niej Ralphowi Kamińskiemu, Darii Ładosze czy Viki Gabor.