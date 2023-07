Morawiecki wezwie na dywanik rosyjskiego ambasadora. Chodzi o słowa Putina

Maciej Karcz

M ateusz Morawiecki zapowiedział, że do MSZ zostanie wezwany ambasador Rosji Siergiej Andriejew. Powodem są słowa Putina, jakie wypowiedział podczas spotkania z Radą Bezpieczeństwa. – Ich ziemie to dar od Stalina. Jak o tym zapomną, to my przypomnimy – zagroził rosyjski dyktator.