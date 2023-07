– Konfederacja dałaby naprawdę wiele, żeby filmy, które wam za chwilę pokażę, zniknęły z sieci – oznajmia poseł PO Cezary Tomczyk na początku nagrania zamieszczonego w sobotę w mediach społecznościowych. Polityk zaprezentował "top 5" najbardziej przerażających wypowiedzi polityków Konfederacji na temat aborcji.

Co politycy Konfederacji myślą o aborcji? Fot. Twitter / Cezary Tomczyk

Co Konfederacja mówiła o aborcji? Wypowiedzi m.in. Mentzena i Bosaka

Poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk zamieścił w sobotę przed południem nowe nagranie w mediach społecznościowych. Przedstawił na nim pięć szokujących wypowiedzi polityków związanych z Konfederacją dotyczących kobiet i kwestii aborcji.

– Jedno jest pewne: Konfederacja to największy przeciwnik kobiet w Polsce – oznajmia Tomczyk, po czym zaczyna wyliczanie.

Na piątym miejscu umieścił wypowiedź Janusza Korwina-Mikke z 2020 roku o tym, że dziecko urodzone z gwałtu należy... urodzić i sprzedać na wolnym rynku

Następny w rankingu jest Krzysztof Bosak, który "zasłużył" na swoje miejsce skandalicznym "tłumaczeniem", dlaczego nie popiera aborcji embriopatologicznej. – Jeżeli jakieś dziecko jest rzeczywiście z tak poważną wadą, że umrze w trakcie porodu czy tuż po porodzie, no to po prostu umrze – stwierdził jeden z przewodniczących Konfederacji.

Na trzecim miejscu pojawiła się była już działaczka partii Kaja Godek, "chyba największy wróg kobiet wśród kobiet", która z list Konfederacji startowała w 2019 roku do Parlamentu Europejskiego. Opowiadała ona w rozmowie z "Faktem", że "kobiety w kryzysie są przechwytywane przez środowisko feministyczne i wykorzystywane do (...) ohydnej, odrażającej propagandy, (...) a dzieci są pokrojone żywcem".

Na miejscu drugim znalazł się kolejny przewodniczący Konfederacji, czyli Sławomir Mentzen, który chce karać kobiety więzieniem do 10 lat za aborcję: – Przekonany jestem, że aborcja jest zabiciem dziecka, a jeżeli ktoś zabija dziecko, to powinno się to jakoś karać – oznajmia Mentzen na nagraniu.

– Prawdziwy numer 1 to cała Konfederacja. To Krzysztof Bosak chwali się tym, że wszyscy posłowie Konfederacji podpisali wniosek do pseudotrybunału Julii Przyłębskiej, żeby kobietom zgotować piekło na ziemi – przypomina na nagraniu Cezary Tomczyk, przywołując tweeta, w którym Bosak szczyci się wspomnianą rzeczą.

– Szczerze mówiąc, chciałem to podsumować, ale zrobił to za mnie Janusz Korwin-Mikke, który o swoich wyborcach myśli właśnie tak – mówi Tomczyk, po czym przywołuje słowa polityka o programie Konfederacji sprzed kilku dni: – Ten program nie jest pisany po to, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy, tylko po to, żeby dostać głosy idiotów. A idioci nie wierzą w to, że jak się obniży podatki, to spadną ceny – mówi Korwin-Mikke o wyborcach Konfederacji.

– Ja mam tylko do was tylko jedną prośbę: nie dajcie sobą manipulować, wyciągajcie wnioski sami – kończy nagranie Tomczyk.