Kaczyński ma powody do radości. Oto wyniki nowego sondażu

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w ostatnich dniach, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby z pomocą Konfederacji rządzić z wygodną większością – wynika z nowego sondażu Estymatora dla serwisu DoRzeczy.pl. Spadek zaliczyła w nim z kolei Koalicja Obywatelska.

W nowym sondażu dla "Do Rzeczy" PiS i Konfederacja mają pokaźną większość. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Nowy sondaż. PiS i Konfederacja z mocną większością

Zjednoczona Prawica – czyli ugrupowanie, któremu w wyborach przewodzi Prawo i Sprawiedliwość – może liczyć na 34,3 proc. głosów. Co prawda poparcie dla niej spadło o 0,2 pp., ale jest to nic w porównaniu z ich największymi przeciwnikami politycznymi. Koalicja Obywatelska zanotowała poparcie na poziomie 28,3 proc., jest to jednak spadek o 2,3 pp. względem poprzedniego badania.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 15,4 proc. respondentów (o 0,8 pp. mniej niż ostatnio). Trzecia Droga, czyli ugrupowanie, w którym do wyborów pójdą razem Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe, może liczyć na 11,2 proc. głosów (wzrost o 0,2 pp.). Z kolei poparcie dla Lewicy zadeklarowało 8,5 proc. badanych (wzrost o 1 pp.).

Nowy sondaż Estymatora prezentuje obiecujące perspektywy dla Prawa i Sprawiedliwości. Jak przeliczyło doRzeczy.pl, grupowanie to zdobyłoby 186 mandatów, jednak mogłoby komfortowo rządzić z pomocą 67 posłów Konfederacji – wówczas Jarosław Kaczyński dysponowałby łącznie 253 mandatami.

Przewaga PiS rośnie też w innych sondażach

Alarmujące dla opozycji powinny być też wyniki sondażu przeprowadzony przez IBRiS dla Onetu. Prawo i Sprawiedliwość może według niego liczyć na 33,3 proc. poparcia, z kolei Koalicja Obywatelska na 27,6 proc.

Dalej uplasowała się Konfederacja, na którą chęć głosowania wyraziło 13 proc. ankietowanych. Wynik 10,03 uzyskała Trzecia Droga. Lewica mogła liczyć na 9,9 proc. poparcia.