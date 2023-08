Nie tylko Warrenowie potrafią napędzić stracha. Oto horrory podobne do "Obecności"

Zapoczątkowana przez Jamesa Wana seria o małżeństwie egzorcystów to jedno z najpopularniejszych uniwersów horrorów ostatnich lat. Poszukiwacze podobnych wrażeń powinni zerknąć na naszą listę filmów podobnych do "Obecności".

Horrory podobne do "Obecności". Fot. kadr z filmu "Obecność"

W kleszczach lęku, reż. Jack Clayton (1961)

"W kleszczach lęku" to adaptacja klasycznej gotyckiej powieści Henry'ego Jamesa (najnowsze wydanie powieści znane jest obecnie pod tytułem "Dokręcanie śruby") w reżyserii Jacka Claytona (twórca takich nagrodzonych Oscarem tytułów, jak "Miejsce na górze" i "Wielki Gatsby").

Historia skupia się na guwernantce Pannie Giddens, która przybywa na angielską wieś, by wziąc na swoje barki edukację osieroconej siostrzenicy lokalnego arystokraty. Gdy w zamku pojawia się także jego siostrzeniec, dzieci zaczynają zachowywać się w niepokojący sposób.

Horror Claytona to niezwykle klimatyczna historia o nawiedzonym domu, której literacki oryginał stanowił jedną z największych inspiracji dla filmów o duchach tego typu. Warto też dodać, że w roli głównej zobaczycie laureatkę Oscara za całokształt twórczości, czyli Deborę Kerr.

Klucz do koszmaru, reż. Iain Softley (2005)

Caroline to pielęgniarka, którą hospicjum wysyła do domu jednego z podopiecznych. Posiadłość na bagnach Missisipi skrywa jednak mroczne sekrety, a główna bohaterka wkrótce odkryje, że jest w ogromnym niebezpieczeństwie.

"Klucz do koszmaru" to horror w klimacie gotyku amerykańskiego południa z rytuałami voodoo w tle. Znajdziecie w nim nie tylko klasyczne jump sceny, ale także atmosferę, która z pewnością spodoba się fanom "Obecności".

Jeśli to was nie zachęciło, to horror z 2005 roku jest filmem Iaina Softleya (twórcy takich kultowych tytułów jak "Hakerzy" czy "K-PAX"). W głównej roli zobaczycie Kate Hudson, a w pozostałych rolach Genę Rowlands, Petera Sarsgaarda oraz Johna Hurta.

Egzorcysta, reż. William Friedkin (1973)

Córka aktorki Chris zaczyna dziwnie się zachowywać. Początkowo kobieta zabiera pociechę do lekarzy, jednak oni załamują ręce. Zrozpaczona i zdesperowana zwraca się do księdza Karrasa, który odkrywa, że Regan opętał potężny demon.

"Egzorcysta" Williama Friedkina ("Francuski łącznik") to klasyka horroru będąca adaptacją powieści Williama Petera Blatty'ego, która nawet pięćdziesiąt lat po premierze potrafi zjeżyć włos na głowie. Film swoją premierą wywołał skandal, ale został też doceniony dwoma Oscarami.

W filmie wystąpili Ellen Burstyn ("Ostatni seans filmowy", "Requiem dla snu"), Max von Sydow ("Siódma pieczęć"), Jason Miller ("Mommy"), a w kultową rolę Regan wcieliła się Linda Blair. W tym roku ma mieć premierę szósta instalacja w ramach tej franczyzy, czyli "The Exorcist: Believer" Davida Gordona Greena ("Halloween"), mający być bezpośrednią kontynuacją oryginalnego filmu.

Klątwa Ju-On, reż. Takashi Shimizu (2002)

"Klątwa Ju-On" to obok "Ringu" jeden z najpopularniejszych japońskich horrorów. Każdy, kto kiedyś jakiś widział, wie, że reżyserowi tej narodowości wiedzą, jak napędzić widzom stracha i nie inaczej jest w przypadku tego tytułu.

Pewna wolontariuszka odwiedza pewien dom, nie wiedząc, że jest on nawiedzony. Szybko przekonuje się jednak, że nie są to czcze plotki, gdyż po tej wizycie kolejni członkowie jej rodziny zaczynają ginąć w strasznych okolicznościach.

Horror doczekał się wielu remake'ów i kontynuacji. Najświeższe z nich to film "The Grudge: Klątwa" i serial "Ju-On: Origins", który możecie znaleźć na Netfliksie. Obie produkcje pochodzą z 2020 roku, jednak znacznie lepiej oceniana jest ta druga.

Mama, reż. Andy Muschietti (2013)

Dwie siostry znikają, gdy ich matka zostaje zamordowana. Victoria i Lily odnajdują się dopiero po latach w leśnej chacie na odludziu i trafiają pod skrzydła swojego wujka oraz jego dziewczyny. Z czasem młoda kobieta zauważa, że razem z pojawieniem się dziewczynek, w ich domu zaczęły się dziać niepokojące rzeczy.

"Mama" to horror Andy'ego Muschiettiego, czyli reżysera w ostatnich latach doskonale znanego fanom horrorów za sprawą adaptacji prozy Stephena Kinga, czyli "To" i "To: Rozdział 2". W ostatnim czasie pochodzący z Argentyny reżyser mógł się także sprawdzić w kinie superbohaterskim, gdyż stanął za kamerą "Flasha".

Film posiada gratkę w postaci Jessiki Chastain w roli głównej. Laureatka Oscara za film "Oczy Tammy Faye" w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa jest jednak niemal nierozpoznawalna pod czarną peruką.

Annabelle, reż. John R. Leonetti (2014)

"Anabelle" na tej liście to małe oszustwo, gdyż to film, który należy do uniwersum "Obecności", jednak nie przynależy do głównej serii, a jest jej spin-offem, opowiadającym o tytułowej nawiedzonej lalce. Podobnie jak inne horrory z tej franczyzy, ma być inspirowany faktami...

Mia dostaje od męża zabytkową lalkę z porcelany. Wkrótce małżeństwo zostaje zaatakowane w ich własnym domu, jednak na tym koszmar się nie kończy. Napastnicy byli okultystami, a wskutek ich działań wspomniana zabawka ożywa i zaczyna siać terror.

Podobnie jak "Obecność", również horror o demonicznej laleczce doczekał się kolejnych filmów w cyklu, czyli takich filmów, jak "Anabelle: Narodziny zła" oraz "Anabelle wraca do domu",w którym także pojawiają się Warrenowie.

Zbaw nas od złego, reż. Scott Derrickson (2014)

Nowym Jorkiem wstrząsa seria przerażających morderstw. Śledztwo prowadzi oficer Ralph Sarchie, do którego wkrótce dołącza Mendoza, czyli ekscentryczny ksiądz, który uważa, że te zbrodnie są nie z tego świata.

"Zbaw nas od złego" to całkiem udane połączenie horroru i kryminału z klimatyczną ścieżką dźwiękową, za którego kamerą stanął Scott Derrickson, czyli reżyser "Sinistera", "Doktora Strange'a" i "Czarnego telefonu".

W horrorze nie zobaczycie pierwszoligowych aktorów, jednak zdecydowanie znajome twarze, w tym Erica Banę ("Susza", "Król Artur: Legenda miecza"), Seana Harrisa ("Zielony Rycerz. Green Knight", "Spencer") oraz Édgara Ramíreza ("American Crime Story: Zabójstwo Versace", "Facet z Florydy").