"Naznaczony" to jedna z najpopularniejszych współczesnych serii horrorów, która została zapoczątkowana przez króla współczesnego filmowego horroru, czyli Jamesa Wana. Niedługo na ekranach zadebiutuje piąta i finałowa część serii. Jeśli macie ochotę na seans innych filmów grozy o duchach w podobnym klimacie, sprawdźcie naszą listę horrorów podobnych do "Naznaczonego".

Horrory podobne do "Naznaczonego". Fot. kadr z filmu "Naznaczony"

Oculus, reż. Mike Flanagan (2013)

Dziś fanom horrorów Mike'a Flanagana przedstawiać nie trzeba. To twórca takich serialów Netfliksa jak "Nawiedzony dom na wzgórzu" czy "Nocna msza". W tym roku na platformie zadebiutuje jego kolejny projekt, czyli "Zagłada domu Usherów" na podstawie opowiadania Edgara Allana Poe.

Zanim jednak Flanagan stał się specjalistą od serialowych horrorów, kręcił filmy. Jego debiutem był niezależny horror "Tunel do piekła", po którym nakręcił "Oculusa". Fabuła filmu z 2013 roku skupia się na rodzeństwie, które wierzy, że za straszne wydarzenia z ich przeszłości odpowiada demoniczne lustro wiszące w ich rodzinnym domu.

Sinister, reż. Scott Derrickson (2012)

Podczas badań przeprowadzonych parę lat temu wyszło, że "Sinister" to najstraszniejszy horror, który podnosi średnie tętno podczas seansu o 30 proc. Wcale się nie dziwię – gwarantuję, że podczas seansu filmu Scotta Derricksona ("Zbaw nas ode złego", "Czarny telefon") będziecie się zastanawiać, czy lepiej go nie wyłączyć.

Historia zaczyna się klasycznie. Rodzina przeprowadza się do nowego domu i początkowo nic nie zapowiada katastrofy. Wszystko zmienia się, gdy ojciec i pisarz powieści kryminalnych (grany przez Ethana Hawke'a) znajduje na strychu projektor ze starymi taśmami. To, co na nich zobaczy, nie tylko go zszokuje, ale również zagrozi życiu całej jego rodziny.

Udręczeni, reż. Peter Cornwell (2012)

Chory na raka Matt i jego matka przeprowadzają się do nowego domu. Wykończony walką z nowotworem chłopak zaczyna widzieć duchy i mieć inne przerażające wizje, ale czy to na pewno tylko halucynacje? Rodzinie przyjdzie się zmierzyć ze złem, z jakim jeszcze nie mieli do czynienia.

Co czyni "Udręczonych" jeszcze bardziej niepokojącymi? Historia jest adaptacją dokumentu "Duchy Connecticut", który w 2002 roku wyświetlono na Discovery Channel. Nie wiadomo, w jakim stopniu pokrywa się on z rzeczywistością, ale sama sugestia tego faktu mrozi krew w żyłach.

Kronika opętania, reż. Ole Bornedal (2012)

Em kupuje na wyprzedaży antyczną skrzynię, lecz nie wie, że skrywa ona mroczny sekret. Wkrótce dziewczynka zaczyna się dziwnie zachowywać, co zdaje się mieć ewidentny związek z jej nowym nabytkiem, od którego nie sposób jej oderwać. Okazuje się, że została opętana przez dybuka (w żydowskim folklorze ducha zmarłego).

"Kronika opętania" to horror, który stawia bardziej na klimat niż jump sceny, co nie znaczy, że nie będziecie siedzieć jak na szpilkach. Warto sprawdzić też duńskie thrillery reżysera Ole Bornedala, czyli "Zastępstwo" oraz "I zbaw nas od złego".

Babadook, reż. Jennifer Kent (2014)

Sześcioletni syn Amelii zaczyna dziwnie się zachowywać i twierdzi, że w ich domu czai się potwór z książki. Wkrótce kobieta zaczyna dawać wiarę temu, co mówi Samuel. Czy jednak zagrożenie jest realne, czy tylko czai się w ich głowach?

"Babadook" to niezależny horror psychologiczny Jennifer Kent ("The Nightingale"), który w swoim czasie zrobił sporo zamieszenia i uważany jest za jeden z najlepszych filmów grozy ubiegłej dekady (znalazł się także w naszym zestawieniu).

Klątwa Jessabelle, reż. Kevin Greutert (2014)

Po tym, jak straciła chłopaka w wypadku samochodowym, Jessabelle wraca do rodzinnego domu w Luizjanie. Na miejscu młoda kobieta odkrywa zostawione przez jej nieżyjącą matkę taśmy, z których dowiaduje się, że czyha na nią paranormalna siła.

"Klątwa Jessabelle" to przerażający i klimatyczny horror w stylu gotyku amerykańskiego południa, który może was zaskoczyć twistem fabularnym. Na dokładkę główną rolę gra w nim Sarah Snook, czyli odtwórczyni kultowej już roli Siobhan "Shiv" Roy w serialu HBO "Sukcesja".

Kiedy gasną światła, reż. David F. Sandberg (2016)

Davida F. Sandberga możecie kojarzyć z filmów o Shazamie oraz jednego z horrorów z uniwersum "Obecności", czyli "Annabelle: Narodziny zła". Zanim jednak nakręcił te tytuły, w 2016 roku pokazał światu "Kiedy gasną światła", czyli niezwykle klimatyczny film grozy.

Kiedy Rebecca była dzieckiem, nawiedzały ją w nocy potwory. Gdy opuściła dom rodzinny, myślała, że ten epizod ma już za sobą, a lęki z dzieciństwa więcej jej nie dotkną. Koszmar jednak powraca, gdy okazuje się, że jej młodszy brat Martin doświadcza tego samego, co ona niegdyś.

Winchester. Dom duchów, reż. Michael Spierig, Peter Spierig (2018)

Sarah Winchester po śmierci męża i syna pogrąża się w żałobie i alienuje od świata. Ponieważ myśli, że nawiedzają ją duchy osób zamordowanych przez broń skonstruowaną przez jej męża, zleca wybudowanie posiadłości, która ma być pułapką na istoty z zaświatów.

"Winchester. Dom duchów" to stylowy horror Michaela Spieriga oraz Petera Spieriga (duetu odpowiedzialnego m.in. za "Przeznaczenie" oraz "Piłę: Dziedzictwo") dla fanów gotyckiej estetyki i wizualnych wrażeń. Co jeszcze w nim wyjątkowego? W główną rolę wciela się w nim Helen Mirren, czyli zdobywczyni Oscara za film "Królowa", w którym zagrała królową Elżbietę II.