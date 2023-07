Szczęsny rozpocznie sezon w nowym klubie? Po Polaka zgłosił się prawdziwy gigant!

Maciej Karcz

W ojciech Szczęsny przebywa obecne w USA, gdzie przygotowuje się do nowego sezonu z drużyną Juventusu. Niewykluczone jednak, że jeszcze tego lata odejdzie z Włoch i trafi do Niemiec, a dokładniej do Bayernu Monachium. Rozmowy w sprawie transferu ma już prowadzić dyrektor sportowy Juventusu.