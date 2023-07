Pożary także w Portugalii. Są ranni, pod Lizboną zarządzono ewakuację

13 osób zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w okolicach Lizbony. Jak podają tamtejsze media, zostało ewakuowanych kilkadziesiąt osób oraz dwa schroniska dla zwierząt.

Pożary w Portugalii. Fot. East News

Jak podają portugalskie media 13 osób, w tym dziewięciu strażaków, zostało poszkodowanych w wyniku wtorkowego pożaru w okolicach Lizbony.

Pożar na zachodnich przedmieściach Lizbony

Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia w okolicach Lizbony do środowego poranka ze swoich domów musiało uciekać prawie 90 osób. Wśród nich znalazły się grupy harcerzy z Hiszpanii i Portugalii. Ponadto strażacy ewakuowali dwa schroniska, czyli ok. 900 zwierząt. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Z powodu ognia wiele dróg łączących Lizbonę z miejscowościami turystycznymi było nieprzejezdnych. Zablokowana była autostrada łącząca stolicę z Cascais, jednym z najpopularniejszych kurortów wypoczynkowych na zachodnim wybrzeżu. W środę rano służby poinformowały, że udało się przywrócić ruch samochodowy na autostradzie, a sytuacja w tym miejscu jest pod kontrolą.

– Trwa dogaszanie pożaru – poinformował Hugo Santos kierujący akcją gaśniczą komendant straży pożarnej.

Z ogniem w Lizbonie walczy 700 strażaków, pomagają mieszkańcy

Jak podaje portugalska obrona cywilna, w walce z pożarem bierze udział ok. 700 strażaków. Wspiera ich 180 pojazdów gaśniczych. Służbom pomagają lokalni mieszkańcy, którzy chcą ochronić swoje domy.

– Boimy się, że ogień dostanie się do naszych domów, bo wokół są same krzaki. Staramy się pomagać, jak możemy, polewamy ziemię wiadrami z wodą, ale praktycznie nic to nie daje – mówili lokalni mieszkańcy.

Połowa zastępów stara się nie dopuścić żywiołu do znajdującego się nieopodal szpitala w Cascais. Ogień szybko się rozprzestrzenia po łąkach i lasach z powodu silnego wiatru i wysokiej temperatury. W środę w Lizbonie odnotowano ponad 30 stopni Celsjusza.

Europa trawiona przez ogień

Portugalia to kolejny kraj europejski, który jest trawiony przez ogień. Obecnie najgorsza sytuacja jest w Grecji, gdzie płoną najpopularniejsze wysypy turystyczne: Rodos, Ebuei i Korfu.

Poza Grecją fatalna sytuacja jest także na Sycylii. Tam media donoszą o rozprzestrzeniającym się ogniu w Palermo. Z powodu pożaru zginęły 3 osoby, a wielu mieszkańców zostało ewakuowanych.

Pożar pojawił się także w Chorwacji w okolicach Dubrownika. Żywioł szaleje zaledwie 12 km od średniowiecznego zamku, w którym był kręcony popularny przed laty serial "Gra o Tron". W wyniku pożaru eksplodowały miny po wojnie domowej w latach 90. Jak dotąd nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Pożary szaleją także w Turcji. Tam media donoszą, że prowincji Antalya z ogniem walczy ponad 200 strażaków. Z powodu ognia władze podjęły decyzję o ewakuacji szpitala w Kemer.