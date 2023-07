Córka Błaszczyk zakrztusiła się tabletką. Dziś nadal pozostaje w śpiączce Fot. Hornet/REPORTER

Ewa Błaszczyk w 1989 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Jackiem Janczarskim. Małżeństwo doczekało się dwóch córek – bliźniaczek Aleksandry i Marianny. W roku 2000, około trzy miesiące po nagłej śmierci mężczyzny, Ola Janczarska zakrztusiła się tabletką. Od tamtej pory pozostaje w śpiączce.

Rok później Błaszczyk publicznie opowiedziała o tym, co spotkało jej córkę. Od tamtej pory nagłaśnia problem osób w śpiączce. Razem z księdzem Wojciechem Drozdowiczem założyła fundację Akogo?, a także zbudowała klinikę Budzik, w której na pomoc mogą liczyć dzieci, a od pewnego czasu także dorośli po ciężkich urazach mózgu.

Czytaj także: Błaszczyk wyjawiła, w jakim stanie jest jej córka. "Te wektory zupełnie się nie zgadzają"

Dramat rodzinny zmotywował Błaszczyk do działania. Aktorka postanowiła zawalczyć i założyć fundację "Akogo?", dzięki której przyczyniła się do budowy Kliniki Neurorehabilitacyjnej "Budzik" przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W trakcie najnowszego wywiadu z "Na żywo" aktorka zdradziła aktualny stan zdrowia swojej córki. Przyznała, że nowe metody leczenia dają ogromne nadzieje i możliwości. Pomimo wszystko wspomniała, że szanse na wybudzenie Aleksandry "rozpatrywane są w kategorii cudu".

To skomplikowany proces, który wymaga pomocy sztabu ludzi. Co jakiś czas przechodzimy przez diagnozy porównawcze, dzięki czemu dowiadujemy się, czy mamy do czynienia z postępem, czy zanikiem. U Oli możemy mówić o drobnych postępach, lecz musimy pamiętać, że mijają właśnie dwadzieścia trzy lata od zdarzenia. Czas sprawia, że przebudzenie po takim czasie od strony medycznej, rozpatrywane są raczej w kategorii cudu.

Ewa Błaszczyk