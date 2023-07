Sinead O'Connor była jedną z najbardziej oryginalnych i bezkompromisowych wokalistek w historii współczesnej muzyki. Wyróżniała się nie tylko niesamowitym głosem, ogoloną głową czy buntowniczymi tekstami piosenek, ale również muzycznymi eksperymentami. Wspominając zmarłą artystkę, przypominamy siedem jej najlepszych piosenek.

Sinead O'Connor nie żyje Fot. Kadr z teledysku do "Nothing Compares 2 U" / YouTube

Sinead O'Connor zmarła niespodziewanie w wieku 56 lat. "Z wielkim smutkiem informujemy o odejściu naszej ukochanej Sinéad" – napisali bliscy irlandzkiej wokalistki w oświadczeniu. Jej rodzina i przyjaciele podkreślili, że są "zdruzgotani i proszą o zachowanie prywatności w tym bardzo trudnym czasie". Przyczyna śmierci O'Connor nie została jeszcze ujawniona.

Artystka przez lata zmagała się z problemami psychicznymi, o czym otwarcie mówiła. Miała osobowość chwiejną emocjonalnie typu borderline, zmagała się też z chorobą afektywną-dwubiegunową. Półtora roku temu przeżyła tragedię: jej 17-letni syn Shane odebrał sobie życie po ucieczce ze szpitala psychiatrycznego, w którym w ostatnim czasie się leczył.

Najpiękniejsze piosenki Sinead O'Connor. To nie tylko "Nothing Compares 2 U"

Sinead O'Connor nagrała łącznie 10 płyt: "The Lion and the Cobra" (1987), "I Do Not Want What I Haven't Got" (1990), "Am I Not Your Girl?" (1992), "Universal Mother" (1994), "Faith and Courage" (2000), "Sean-Nós Nua" (2002), "Throw Down Your Arms" (2005), "Theology" (2007), "How About I Be Me (and You Be You)?" (2012) i "I'm Not Bossy, I'm the Boss" (2014). W swojej karierze również aż 54 single.

Wokalistkę, która wyróżniała się charakterystyczną, zachwycającą barwą głosu, najbardziej kojarzy się z balladą "Nothing Compares 2 U". W swojej dyskografii ma jednak inne świetne, emocjonalne utwory. Oto siedem najpiękniejszych piosenek Sinead O'Connor w przypadkowej kolejności.

1. Mandinka, 1987

Album: "The Lion and the Cobra"

"Mandinka" to trzeci singiel w karierze zaledwie 21-letniej wokalistki. Artystka od razu zaskoczyła: wizerunkiem, głosem, muzycznym stylem, dając do zrozumienia, że nie będzie kolejną popową wokalistką, jakich wiele. Tytuł tej energetycznej piosenki to nazwa plemienia z Zachodniej Afryki, a sama "Mandinka" jest zainspirowana książką "Korzenie" Alexa Hayleya, która jest sagą rodzinną. O'Connor wyjaśniła, że aby zrozumieć tekst piosenki, trzeba ją najpierw przeczytać.

2. The Emperor’s New Clothes,1990

Album: "I Do Not Want What I Haven't Got"

"The Emperor’s New Clothes" to drugi singiel po przełomowym dla jej kariery "Nothing Compares 2 U". Tym razem jest to bardziej energiczny utwór, chociaż (co typowe w twórczości O'Connor) wcale nie optymistyczny. Wokalistka zwraca się bowiem do swojego byłego partnera, a także oceniającej ją publiki. Jako świeżo upieczona matka wyznaje również, że "macierzyństwo ją zmieniło". "Będę żyła według własnych zasad/będę spała z czystym sumieniem/będę spała spokojnie" – podkreśla.

3. The Last Day of Our Acquaintance, 1990

Album: I Do Not Want What I Haven’t Got

"The Last Day of Our Acquaintance" to emocjonalna petarda w dyskografii Sinead O'Connor, która zaczyna się spokojnie, aby przejść w rockową eksplozję. Opowiada o końcu związku i ukazała się rok przed rozwodem Irlandki z jej pierwszym mężem Johnem Reynoldsem (który współpracował z O'Connor, a nawet gra w piosence na perkusji). "To ostatni dzień naszej znajomości / Spotkamy się później w czyimś biurze / Będę mówić, ale ty nie będziesz mnie słuchać / Wiem, jaka będzie twoja odpowiedź" – śpiewa wokalistka.

4. Black Boys on Mopeds, 1990

Album: I Do Not Want What I Haven’t Got

"Black Boys on Mopeds", czyli "Czarni chłopcy na motorowerach", to mocny protest song irlandzkiej wokalistki. Przy akompaniamencie jedynie gitary akustycznej O'Connor wytyka rządowi Wielkiej Brytanii hipokryzję, bo potępia morderstwa w obcych krajach, podczas gdy miejscowa policja dopuszcza się rasistowskich zabójstw we własnej ojczyźnie. "Black Boys on Mopeds" niestety pozostaje uniwersalne i aktualne, a kawałek był wielokrotnie coverowany, m.in. przez amerykańską artystkę indie Phoebe Bridgers.

5. Three Babies, 1990

Album: I Do Not Want What I Haven’t Got

"Three Babies" to kolejny emocjonalny utwór Sinead O'Connor, który chwyta za gardło. Piosenkarka zachwyca w nim wokalem: raz subtelnym i anielskim, innym razem rozpaczliwym i ostrym. Również tekst piosenki, który opowiada o trzech poronieniach artystki, porusza: "W mojej duszy/ Mojej krwi i moich kościach/ Ułożyłam wasze zimne ciała obok mnie".

6. Nothing Compares 2 U, 1990

Album: "I Do Not Want What I Haven't Got"

Nie wszyscy wiedzą, że najsłynniejsza piosenka Sinead O'Connor i jedna z najpiękniejszych ballad w historii muzyki jest... coverem. I to utworu samego Prince'a.

Amerykański artysta napisał "Nothing Compares 2 U" dla zespołu The Family, który był jego pobocznym projektem. Kawałek ukazał się na ich debiutanckiej płycie w 1985 roku, jednak nie odniósł sukcesu. Kilka lat później, w 1990 roku utwór wzięła na warsztat irlandzka piosenkarka i przekształciła go w emocjonalną balladę, która stała się globalnym przebojem. Prince nagrał własną wersję w 1993 roku, ale dopiero w 2018 roku poznaliśmy jego oryginalne "Nothing Compares 2 U" z 1984 roku.

7. No Man's Woman (2000)

Album: "Faith and Courage"

"No Man's Woman" to kolejny utwór Sinead O'Connor, w którym buntuje się przeciwko uciskowi, w tym wypadku ze względu na płeć w patriarchalnym społeczeństwie. Singiel z 2000 roku ma jednak lżejszą, melodyjną formę niż większość jej piosenek. "Mam inne zadanie, które chcę wykonać / Nie podróżowałam tak daleko, aby zostać / Kobietą niczyją" – śpiewa w swoim charakterystycznym stylu.