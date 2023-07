Lider Kukiz'15, Paweł Kukiz, zdradził, jak widzi swoją polityczną przyszłość w nadchodzących wyborach do parlamentu. Powiedział też o współpracy ze Zjednoczoną Prawicą oraz zdradził, z jakiego okręgu będzie startował.

Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz. Fot. East News/ Jacek Dominski/REPORTER

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15 czeka na podpisanie porozumienia ws. programu wyborczego z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Paweł Kukiz był gościem porannego programu "Otwarte karty" Programu Pierwszego Polskiego Radia. Tam opowiedział, jak widzi swoją dalszą karierę polityczną. Nie będzie zaskoczeniem, że lider Kukiz'15 nadal chce współpracować z PiS.

Plan B Pawła Kukiza

W programie "Otwarte karty" Paweł Kukiz zdradził, że zanim zadeklaruje jakiekolwiek plany polityczne, to chce poczekać na formalne podpisanie porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością. Powiedział, że bierze pod uwagę, że porozumienie może nie dojść do skutku, chociaż dodał, że "nie dopuszcza takiej sytuacji". Co jeśli jednak tak się stanie?

Paweł Kukiz po prostu nie będzie startował ze Zjednoczoną Prawicą. Nie weźmie udziału w wyborach do Sejmu, ale rozważy swój start do Senatu.

– Dopóki nie będę miał tego na piśmie, do tego momentu nie mogę powiedzieć, że będę wspólnie ze Zjednoczoną Prawicą startował w wyborach do Sejmu. Nie dopuszczam takiej sytuacji, ale gdyby hipotetycznie zdarzyła się taka sytuacja, że prezes Kaczyński się rozmyśli, no to wtedy albo w ogóle nie wystartuję w wyborach, albo wystartuję do Senatu. Ale nic nie wskazuje na to, by takie porozumienie nie zostało podpisane – powiedział Paweł Kukiz.

Lider Kukiz'15 zdradził też, z jakiego okręgu będzie startował.

- Jeśli do startu dojdzie, to tylko i wyłącznie z okręgu opolskiego – dodał w programie.

Paweł Kukiz podkreślił, że jego politycznym celem jest "odpartyjnienie" ordynacji wyborczej. W praktyce wyglądałoby to tak, że poseł odpowiada przed obywatelem, a nie przed szefem partii. Polityk chce także obniżenia progów frekwencyjnych przy referendach oraz "odpartyjnienia sądownictwa".

"Potrafisz Polsko", czyli krótko o referendalnych aspiracjach Pawła Kukiza

Paweł Kukiz sporo mówi o referendach. W ciągu ostatnich ośmiu lat w Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie obyło się ani jedno referendum z inicjatywy fundacji "Potrafisz Polsko". Mimo to fundacja lidera Kukiz'15, której prezesem jest Zbigniew Oborski, otrzymała 4 284 900 złotych dotacji z rezerwy budżetowej. Całą sprawę ujawniła Wirtualna Polska i poinformowała, że zarządzenie w sprawie przyznania pieniędzy na ten cel premier Mateusz Morawiecki wydał 10 lutego 2023 roku.

Potem portal poinformował, że Paweł Kukiz złożył kolejny wniosek 31 marca 2023 roku o przyznanie dotacji w wysokości 3 177 315 zł na projekt o nazwie "Niezapomniani: nowoczesne technologie w służbie pamięci o wspólnoty pokoleń".