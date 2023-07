Joanna Krupa jakiś czas temu wyznała, że wraz z mężem, Douglasem Nunesem, podjęli decyzję o separacji. Po czasie podjęli decyzję o rozwodzie. W najnowszym wywiadzie modelka zdradziła, czy w jej życiu pojawił się ktoś i czy jest gotowa na nowy związek.

Krupa zakończyła związek z Nunesem. Czy w jej życiu pojawił się ktoś nowy? Fot. instagram.com / @joannakrupa

Joanna Krupa od wielu lat dzieli życie zawodowe pomiędzy Polską a USA. Od trzech lat musi pogodzić je również z wychowywaniem prawie 4-letniej córeczki. Przypomnijmy, że w 2018 roku w Krakowie modelka poślubiła Douglasa Nunesa. Rok później na świecie pojawiło się ich upragnione dziecko - Asha.

Jurorka "Top Model" chętnie pokazuje pociechę w social mediach. Zdarza się też, że zabiera ją ze sobą na rozmaite wyjścia. Tego nie można powiedzieć o jej mężu. Nigdy nie pojawiała się z nim na rozmaitych eventach.

Krupa jest w separacji z Nunesem. Zdradziła, czy jest gotowa na nową miłość

Pod koniec marca tego roku, w mediach pojawiła się masa spekulacji na temat rozpadu związku Joanny Krupy i Douglasa Nunesa. Jak się okazało, mąż modelki wniósł pozew o rozwód w styczniu. Gwiazda "Top Model" po chwili wydała oświadczenie na Instagramie, w którym poinformowała, że wraz z mężem podjęli decyzję o separacji.

Para wciąż pozostaje w dobrych relacjach przez wzgląd na dobro swojej czteroletniej córki. Teraz w najnowszym wywiadzie dla portalu plotek.pl Krupa zdradziła, jak mają się jej sprawy sercowe. Od zaskakujących wieści minęło już kilka miesięcy, a jak się okazało do modelki ustawiają się kolejki adoratorów.

Pomimo wszystko Joanna Krupa ten czas chce wykorzystać dla siebie. Zwróciła uwagę jednak na to, że wciąż chodzi jej po głowie myśl o rodzeństwie dla małej Ashy. Podkreśliła, że chociaż nie zamyka się na miłość to obecnie nie jest na nią gotowa.

Przez długi czas zawsze miałam kogoś w swoim życiu i myślę, że teraz jest taki czas dla mnie, żeby troszkę odpocząć. Chcę mieć czas dla siebie, relaks, masaże, tak żeby troszkę spoil myself [rozpieszczać siebie - przyp. red.]. Jak ktoś przyjdzie w moim życiu, też będę inaczej patrzeć na relacje, bo mam córeczkę. Bardzo bym chciała mieć drugie dziecko. Będę inaczej patrzeć, komu bym dała szansę, aby wszedł w mój świat. Joanna Krupa

Joanna Krupa o łączeniu życia zawodowego z macierzyństwem

Joanna Krupa w wywiadzie dla naTemat opowiedziała o tym, jak stara się łączyć życie zawodowe z byciem mamą.

– Kocham swoją pracę i to, co robię. Ale nie będę kłamała, że nie tęsknię za swoją córeczką. Nie chcę też jej męczyć i zabierać jej, kiedy przyjeżdżam do Polski na tydzień lub dwa. Jednym z powodów jest na przykład "jet lag" i zmiana czasu. Nie chcę jej za dużo mieszać w głowie. Jak mogę, to wolę przyjeżdżać częściej, ale na krócej. Ale jak jestem na dłuższy czas to Asha jest ze mną – zdradziła modelka.

Krupa przyznała, że jej córeczka wspomina Polskę codziennie, pytając o przyjaciół i współpracowników celebrytki. Modelka zdradziła, że swoją córeczkę wychowuje w "polskim duchu", a także uczy ją języka ojczystego. Już wtedy zdradziła, że myśli o rodzeństwie dla swojej pociechy.

– Bardzo bym chciała drugie dziecko i będę robiła wszystko, żeby to osiągnąć w najbliższym czasie. Chciałabym to ogłosić jeszcze w tym roku, ale zobaczymy. Nawet teraz powolutku Asha mówi na kolegów i koleżanki z przedszkola "mój braciszek, moja siostrzyczka". Ona kocha dzieci i dla niej zrobię wszystko – podsumowała.