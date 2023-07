Izabela Małysz poleciała do Chorwacji. Po wylądowaniu ujrzała przerażający widok

Izabela Małysz wybrała się na wakacje do Chorwacji, o czym poinformowała w swoich mediach społecznościowych. Po wylądowaniu jednak czekała na nią przykra niespodzianka. Kiedy tylko wyszła z samolotu, zobaczyła pożar.

Wakacje Izabeli Małysz w Chorwacji. Po wylądowaniu zastała pożar Fot. VIPHOTO/East News

Izabela Małysz to żona polskiej legendy skoków narciarskich Adama Małysza. Nigdy nie lubiła robić wokół siebie zamieszania. W trakcie kariery zawodowej męża pozostawała raczej w jego cieniu. Zawsze okazywała wielkie wsparcie w najtrudniejszych momentach życia i kariery Małysza.

Czytaj także: Małysz o Rosji i Białorusi znów w sporcie. "Coś się zmieniło w Ukrainie?"

Wakacje Izabeli Małysz w Chorwacji. Po wylądowaniu zastała pożar

Żona legendarnego skoczka zaskarbiła sobie wyjątkową sympatię widzów, występując w "Tańcu z Gwiazdami" u boku Stefano Terrazzino. Niestety nie zagrzała długo miejsca w programie i pożegnała się z show już w 4. odcinku. Od tamtej pory kobieta jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje prawie 40 tys. użytkowników.

Czytaj także: Małysz prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Ustępujący Tajner wyróżniony przez Dudę

Izabela Małysz w sieci zazwyczaj dzieli się z fanami szczegółami z życia prywatnego i wspólnymi chwilami z mężem. Tym razem postanowiła zrelacjonować pierwszy lot samolotem. Jak się okazało, wybrała się na wakacje do Chorwacji. Pomimo wakacyjnych wibracji, na miejscu po wyjściu z samolotu humor nieco jej opadł. Na InstaStories pokazała kłęby dymu unoszące się nad lotniskiem.

Czytaj także: "Bałam się taty, bo go nie widywałam". Córka i żona Małysza szczerze o dawnym życiu

Żona byłego skoczka polskiej reprezentacji wylądowała w Splicie. Po wyjściu z samolotu opublikowała nagranie, na którym widać kłęby dymu piętrzące się nad lotniskiem. Zdradziła, że do Chorwacji przybyła samolotem – po raz pierwszy – i na dodatek zobaczyła niszczący wszystko dookoła pożar. "Pierwszy raz poleciałam do Chorwacji. To nie ze skąpstwa, ale boję się latać... I po wylądowaniu pożar" – poinformowała.

W kolejnych relacjach kobieta opublikowała zdjęcia miasta z dalszej perspektywy. Wszędzie dookoła unosił się dym. "Okrutny żywioł..." – podsumowała.

Przypomnijmy, że Izabela i Adam Małyszowie są małżeństwem od 24 lat. Żona byłego skoczka w wywiadzie dla Gali zdradziła, co urzekło ją w ukochanym. "Poczucie humoru. Pozornie Adam jest nieśmiałym chłopcem. W rzeczywistości jest twardym, zdecydowanym i przedsiębiorczym facetem. Od początku wiedziałam, że to taki typ, który się w życiu nie zgubi" – przyznała.