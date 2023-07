Mentzena zapytano o bicie dzieci. Zdenerwował się i próbował odbić piłeczkę

Sławomir Mentzen udzielił wywiadu, w którym został zapytany o karanie klapsem dzieci. Współprzewodniczący Konfederacji zdenerwował się, kiedy przypomniano mu jego słowa sprzed kilku miesięcy. Wówczas zaczął zasłaniać się niepamięcią, pouczał dziennikarza i zaczął go pytać o... wykształcenie.

Dziennikarze "Faktu" przeprowadzili wywiad ze Sławomirem Mentzenem w jego kancelarii w Toruniu. Jedno z pytań, jakie usłyszał współprzewodniczący Konfederacji, dotyczyło kar cielesnych wobec dzieci. Chodziło o wypowiedzi polityka dla WP z marca. Mentzen stwierdził wtedy, że z badań wynika, iż dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane.

– Jakie to są badania? – dopytywał dziennikarz. Polityk od razu zasłonił się niepamięcią, ale na tym się nie skończyło.

– Nie pamiętam. Czytałem je już jakiś czas temu, nie mam w głowie wszystkich badań. Jest zupełnie oczywiste, że jeżeli dziecko w żaden sposób nie jest wychowywane i robi, co chce, to najpewniej nie wyrośnie zbyt dobrze – odparł Mentzen.

Wówczas dziennikarz przywołał metaanalizę naukowców amerykańskiego Uniwersytetu Teksasu w Austin z 2016 roku, która objęła 75 badań przeprowadzonych w ciągu 50 lat w 13 różnych krajach.

– Wskazała ona, że żadne badanie nie wykazało, aby klapsy przyczyniły się do poprawy zachowania dziecka. Wskazano za to problemy, które to bicie powoduje: zwiększoną agresję, problemy behawioralne i psychiczne czy zmniejszone zdolnościami poznawcze – drążył temat dziennikarz.

W tym momencie polityk wyraźnie się zirytował. – Jestem przekonany, że nie ma pan kompetencji do oceny badań naukowych w sprawie wychowywania dzieci i nie rozumie badań, na które się pan powołuje – wypalił.

Na sugestię, że to on podważa wyniki badań naukowców, Mentzen stwierdził: – Nie, podważam pana kompetencje do komentowania tej metaanalizy. Jakie ma pan wykształcenie do tego?

I dodał: – Prowadziłem zajęcia ze statystyki, jestem doktorem ekonomii i potrafię czytać badania naukowe, o co pana nie podejrzewam.

Kuriozalne odpowiedzi Mentzena

Przypomnijmy, że we wspomnianym wywiadzie z marca Sławomir Mentzen był pytany m.in. o rosyjską inwazję na Ukrainę, kary cielesne wobec dzieci i sądownictwo. Niestety, wtedy również polityk bardzo często zasłaniał się niepamięcią i twierdził, że "nie ma zdania" na dany temat.

W rozmowie poruszono temat projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym Sławomir Mentzen zaproponował, by rodzice mogli stosować wobec dzieci "lekkie kary cielesne". Stwierdził, że miał na myśli np. "danie klapsa w tyłek", który miałby dyscyplinować dzieci.

– Z badań wynika, że dzieci, które dostają klapsy, mają mniej problemów niż te, które w ogóle nie są karane – powiedział, jednak nie pamiętał, na jakie dokładnie badania się powoływał.

Odniósł się również do kwestii aborcji. – Zabijanie małych dzieci nie powinno być legalne. A nawet więcej, powinno być karalne – stwierdził, przy czym zaznaczył, że to sąd powinien ocenić czy doszło do przestępstwa, w przypadku usunięcia ciąży, w momencie, gdy wiadomo, że dziecko umrze tuż po porodzie lub powstałej w wyniku gwałtu.