Tusk skomentował słowa Morawieckiego o wagnerowcach. Wskazał, co naprawdę chce osiągnąć PiS

Dorota Kuźnik

W agnerowcy przy polskiej granicy mają pomóc PiS-owi? Tak sugeruje Donald Tusk, który odniósł się do ostatnich słów Mateusza Morawieckiego. Premier potwierdził obecność najemników Prigożyna w rejonie przesmyku suwalskiego i mówił, że mogą oni chcieć przedrzeć się do Polski. "Wygląda na to, że PiS szuka pomocy wagnerowców" – skomentował lider PO.