TikTokerka postanowiła pokazać swoim obserwującym część ciała, o której "chodzą już historie". Jak się okazało influencerka od dwóch lat nie goli nóg. Choć sama zainteresowana nie ma z tym problemu, wśród opinii publicznej wzbudza to wiele kontrowersji. Zdradziła, co przydarzyło jej się podczas podróży pociągiem.

Daria Górska jest dość popularną TikTokerką. Jej profil na wspomnianej platformie prawie 160 tys. użytkowników, a wszystkie publikacje zgarnęły już ponad 4 miliony polubień. Głównym zajęciem influencerki jest jazda na wrotkach, czym chwali się na swoim profilu. Oprócz tego dzieli się z internautami historiami ze swojego życia. Jak się okazało, o jej nogach chodzą już "legendy".

Daria Górska jakiś czas temu opublikowała wideo, w którym wyznała, że od dwóch lat nie goli nóg. Wzbudza to wiele emocji, a co za tym idzie, kobietę spotkało wiele przykrych historii, o których postanowiła opowiedzieć.

– Nie golę włosów na nogach od jakichś dwóch lat i z tego powodu spotykały mnie różne, "ciekawe" sytuacje. Siedziałam sobie spokojnie w pociągu. Cały czas miałam słuchawki na uszach (...) Obok mnie siedziała parka, która dopiero co się poznała (...) I w którymś momencie ta laska dość głośno skomentowała: "Jezu, ja to bym w takich nogach nigdy z domu nie wyszła!" – opowiada na opublikowanym wideo.

Choć z początku influencerka nie zwracała uwagi na kąśliwe komentarze, pasażerka coraz częściej i głośniej wtórowała. – Co około trzy minuty wtrącała: "Nie mogę patrzeć na te nogi", "z takimi włosami do ludzi? Ja to bym w życiu sobie na to nie pozwoliła", "ja to bym się brzydziła dotknąć takich nóg" – kontynuowała opowieść.

Jak się okazało, na złośliwych komentarzach się nie skończyło. Kobieta z pociągu, rozmawiając z kimś przez telefon, opowiadała o nogach Darii, a nawet próbowała im zrobić zdjęcie. Chwilę po tym nagraniu internauci wykazali ogromne zainteresowanie jej nogami, co przerosło najśmielsze oczekiwania TikTokerki.

– Moje włosy na nogach nigdy nie dostały aż takiej atencji. Dosłownie pod tymi TikTokami jest tyle komentarzy, że chcecie zobaczyć, jak wyglądają te włosy na nogach (jak byście nigdy nie widzieli włosów na nogach). Ale najlepsze jest to, że ludzie mówią mi, że wymyśliłam tę historię, bo na nagraniach nie widać włosów na nogach – zwróciła się do internautów Daria Górska.

– Do czego to doszło... Ja się muszę tłumaczyć, że mam włosy na nogach. Hit po prostu. No dobra, ale stwierdziłam, że jak tak chcecie, to wam pokażę na TikToku te włosy i tutaj uwaga... Trigger warning. Jeżeli kogoś obrzydzają włosy, uważają, że są nieapetyczne i w ogóle ble, ble, ble, to niech sobie wyłączy tego TikToka – zaapelowała do użytkowników influencerka.

– Uwaga, tak oto wyglądają włosy niegolone przez dwa lata – powiedziała Daria, po czym zaprezentowała swoje nogi. Po chwili pokazała swoją nogę z innej perspektywy, podkreślając, że "właśnie o to tyle zachodu". Wideo zebrało już prawie 83 tys. polubień, a w komentarzach użytkownicy nie omieszkali wyrazić swojego zdania w tym temacie, wspierając TikTokerkę.

"Ja nienawidzę mieć nieogolonych włosów, ale to twoja decyzja"; "Nie rozumiem problemu. Włosy na nogach ma każdy, ale nie każdy musi je golić, po prostu to weszło w nawyk u kobiet"; "O co ci ludzie robią tyle tego szumu, nie rozumiem"; "Dzięki. Dziewczyno, wyszłam wczoraj w nieogolonych nogach i co się stało? Nic! Nikt nawet nie patrzył"; "Przecież to normalne. Kobieta ma czuć się dobrze, a nie inni" – pisały internautki.