Ewa Minge dobitnie podsumowała śledztwo Stanowskiego. "Dziewczyna rozebrana na drobne"

Afery JanoszekGate końca nie widać. Krzysztof Stanowski pomimo zakazu sądowego dotyczącego publikacji materiałów na temat Natalii Janoszek, w piątek 28 lipca umieścił na platformie YouTube finałowy odcinek "Bollywoodzkiego Zera", w którym wypunktował 33-latkę.

– To historia o dziewczynie, która zakpiła z największych mediów w Polsce i najbardziej znanych dziennikarzy. (...) Jestem zmuszony stanąć w prawdzie, nagrać ten materiał i później ponieść konsekwencje tego. Nie chcę kpić z powagi sądu i robić dziwnych uników – stwierdził.

Choć od publikacji prawie 3-godzinnego filmu minęły zaledwie trzy dni, wideo obejrzało już ponad 3 miliony użytkowników i liczba wyświetleń wciąż rośnie. Teraz w sprawie głos zabrała polska projektantka, Eva Minge, która słynie z niewybrednych komentarzy. I tym razem podczas najnowszej rozmowy z portalem Jastrząb Post nie gryzła się w język.

Rozumiem fakt, że jeżeli dziennikarz widzi jakieś oszustwo, to próbuje je pokazać światu. Taka jest rola dziennikarzy. Nie znam faktów dotyczących pani Janoszek i jej kariery w Bollywood. Bez względu na to czy jej kariera jest fikcją literacką zainteresowanej, czy faktem, to temat wymknął się spod kontroli i zaczyna przyjmować niebezpieczną formę.

Eva Minge