Polacy nie wierzą w narrację PiS o Niemcach. Takiego winowajcę wskazali ws. importu śmieci

Natalia Kamińska

Rząd PiS przekonuje, że nielegalnie zalegające śmieci przybyły do Polski zza Odry. Burza polityczna rozpęta się w tej kwestii po pożarze chemikaliów w Zielonej Górze. Jak się okazuje, Polacy są odporni na ten przekaz i znaczna część z nich uważa, że to rząd za to odpowiada, a nie Berlin, czy politycy, którzy nie rządzą Polską już od niemal dekady.