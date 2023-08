Rosyjska influencerka nie żyje. Specjalna dieta doprowadziła do wycieńczenia organizmu

Zhanna Samsonowa, 39-letnia influencerka z Rosji, niestety nie żyje. Kobieta, która promowała wegańską dietę, podczas pobytu w Azji Południowej. Od dłuższego czasu głównym składnikiem jej posiłków były tropikalne owoce. Taki styl odżywiania doprowadził do skrajnego osłabienia jej organizmu, który w końcu nie był w stanie dalej funkcjonować.

Rosyjska wegańska influencerka nie żyje. Dieta pokonała jej organizm Fot. Instagram.com / @rawveganfoodchef

Zhanna Samsonowa, lepiej znana w wirtualnym świecie jako Zhanna D'Art, przez dekadę przestrzegała surowej diety roślinnej. Jej reżim żywieniowy składał się głównie z owoców, kiełków słonecznika oraz owocowych koktajli i soków. Rosjanka miała ogromną wiarę w to, że taki styl życia pozwoli jej zatrzymać proces starzenia.

– Każdego dnia widzę, jak zmienia się moje ciało i umysł – mówiła Samsonowa, zachwalając swoje patenty żywieniowe. – Kocham moje nowe ja i nigdy nie przejdę do nawyków, które kiedyś stosowałam – zapewniała.

Zauroczona egzotyczną Azją influencerka, której działalność na Instagramie śledziły tysiące osób, przez blisko dwie dekady podróżowała po jej malowniczych zakątkach, szczególnie skupiając się na jej południowo-wschodniej części.

Niestety, jej ostatnia wyprawa na ten kontynent okazała się jej ostatnią podróżą. Zhanna niestety nie dożyła 40. urodzin.

– Kilka miesięcy temu, na Sri Lance, wyglądała już na wyczerpaną, z opuchniętymi nogami, z których sączyła się limfa. (...) Mieszkałem piętro nad nią i każdego dnia obawiałem się, że rano znajdę ją martwą – wyznał w rozmowie z NewsFlash sąsiad Samsonowej, który pragnie pozostać anonimowy.

Z informacji przekazanych przez jednego z bliskich znajomych Rosjanki wynika, że 39-latka często stosowała "suchą głodówkę" - przez wiele dni nie spożywała żadnego pokarmu ani nie piła wody, zamiast której piła soki owocowe i warzywne.

Kobieta zmarła 21 lipca podczas pobytu w Malezji. Jej przyjaciele są przekonani, że przyczyną jej śmierci było skrajne wycieńczenie organizmu spowodowane głodówkami.

– Topniała na naszych oczach. Wierzyła, że wszystko jest w porządku. (...) Tylko jej oczy, wesołe oczy i wspaniałe włosy, rekompensowały okropny widok ciała torturowanego przez idiotyzm – stwierdził wprost jeden z przyjaciół Samsonowej.

Matka Rosjanki, która prowadziła na Instagramie konto "Raw food Creation by Zhanna D’art", również podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat śmierci córki.

Wyraziła swoje przekonanie, że to infekcja podobna do cholery była przyczyną zgonu 39-letniej pociechy. Zasugerowała, że organizm jej córki, osłabiony wegańską dietą, nie był w stanie przeciwstawić się tej chorobie. Zwróciła uwagę, że w dniu śmierci, jej Zhanna miała wrócić do rodzinnego Kazania.

Dlaczego dieta wegańska może być niebezpieczna dla organizmu? Oto, o czym warto pamiętać

Dieta wegańska, jeżeli jest niewłaściwie zbilansowana, może prowadzić do niedoborów wielu niezbędnych składników odżywczych, co z kolei może skutkować różnymi problemami zdrowotnymi. Oto kilka z nich:

Białko : Jako że białko zwierzęce stanowi źródło kompletnego białka (tj. zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy), osoby na diecie wegańskiej muszą się szczególnie upewnić, że spożywają dostatecznie różnorodne źródła białka roślinnego, aby zaspokoić swoje potrzeby. Niektóre dobre źródła białka roślinnego to soczewica, ciecierzyca, fasola, tempeh, seitan, quinoa, nasiona chia, orzechy i nasiona.

B12 : Witamina B12, niezbędna dla zdrowia nerwów i produkcji czerwonych krwinek, występuje naturalnie głównie w produktach odzwierzęcych. Niedobór B12 może prowadzić do anemii i uszkodzeń układu nerwowego. Weganie powinni rozważyć suplementację witaminy B12.

Żelazo : Żelazo z produktów roślinnych (non-heme) jest mniej przyswajalne dla organizmu niż żelazo z produktów odzwierzęcych (heme). W celu zapobiegania niedoborom weganin powinien spożywać duże ilości roślin bogatych w źródłach żelaza, takich jak szpinak, soczewica, ciecierzyca, nasiona sezamu i quinoa. Warto pamiętać, że witamina C poprawia przyswajalność żelaza, dlatego warto spożywać warzywa i owoce bogate w tę witaminę.

Omega-3 : Kwasy tłuszczowe omega-3 są niezbędne dla zdrowia serca i mózgu. Weganie mogą mieć trudności z uzyskaniem odpowiedniej ilości tych kwasów, ponieważ są one głównie obecne w rybach. Roślinne źródła omega-3 obejmują siemię lniane, chia, konopie, orzechy włoskie i algi.

Wapń i witamina D : Wapń i witamina D są niezbędne dla zdrowia kości. Weganie muszą upewnić się, że dostarczają je w wystarczających ilościach, na przykład poprzez spożywanie roślin bogatych w wapń, takich jak rośliny z rodziny kapustowatych, migdały, sezam, pistacje, a także poprzez korzystanie z produktów wzbogacanych, takich jak mleko roślinne czy jogurty. Ekspozycja na słońce pomaga organizmowi w produkcji witaminy D, ale w zależności od miejsca zamieszkania i stylu życia, suplementacja może być konieczna.

Właściwie zbilansowana dieta wegańska może być zdrowa i zaspokajać wszystkie potrzeby odżywcze. Najlepiej skonsultować się z dietetykiem lub lekarzem, aby upewnić się, że twoja dieta dostarcza wszystkich niezbędnych składników odżywczych.