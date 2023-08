Na dopingu, czyli na dnie. To pazerność doprowadziła do upadku Karasia [FELIETON]

Sportowców ciągle spotykają jakieś nieszczęścia. Jedni siadają przypadkiem na strzykawce ze sterydami, inni kupują w sklepie izotoniki z dodatkiem sterydów. Ich tłumaczenia są równie wiarygodne co kariera Natalii Janoszek w Bollywood. Robert Karaś, polski triathlonista, w którego organizmie wykryto dwie niedozwolone substancje – drostanolon i meldonium – postanowił nie iść tą drogą i przyznał się do zażywania dopingu. Powody, które wymienił, są dla mnie kompletną abstrakcją.

Robert Karaś jednym czynem przekreślił całą swoją karierę fot. East News

"Hormonalny Karaś" – gwiazda ultratriathlonów

Zacznę od tego, że strasznie wkurza mnie trend na "tiktokowych sportowców", którzy zrobią wszystko, żeby zaistnieć. Tacy ludzie wchodzą na rękach na Rysy, biją kolejne nikomu niepotrzebne rekordy. Robią to dla pieniędzy, followersów i – być może – żeby sobie ulżyć. I takim sportowcem jest Robert Karaś. Moim zdaniem to mocny zawodnik, ale olimpijskiej czołówce może – co najwyżej – podawać wodę. Pewnie dlatego startuje w formatach typu "ultra".

Przypomnę, że Robert Karaś w maju tego roku w Brazylii pokonał dystans 10-krotnego Ironmana (38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 km biegu) ustanawiając nowy rekord świata: 164 godziny, 14 minut i 2 sekundy, poprzedni rekord poprawiając o 18 godzin. Pamiętam, jak wszyscy mu kibicowali.

Trudno uwierzyć, że zaledwie 5 miesięcy wcześniej Karaś zmagał się z poważną kontuzją. – Miałem cztery złamania – wyznał w rozmowie z Tomaszem Smokowskim z "Kanału Sportowego". "W styczniu leczyłem złamania ręki, żeber i stopy" – napisał na swoim Instagramie. W lutym czekała go walka na gali Fame MMA, jednak Karaś był zbyt słaby, żeby się na niej stawić. Dlatego zdecydował, że weźmie doping.

Nie wiem, ile Karaś zarobił na walce w cyrku zwanym Fame MMA, ale wiem, że stracił coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze – rekord świata, dobre imię, powszechny podziw. Dodatkowo ubolewał w mediach, że z powodu afery dopingowej stracił kontrakt wart 600 tys. złotych.

Cóż... Jak się umie wystawiać tyłek do zastrzyków, to nie można mieć pretensji, że jest się w niego kopanym.

Sterydy podał mu "hobbysta"

– Kolega, który trenował na sali, polecił mi pójść do jednej osoby mówiąc, że niczym się nie suplementuję – opowiadał Karaś na antenie "Kanału Sportowego". – Spotkałem się z tym człowiekiem, Michałem, mówiąc, że jestem triathlonistą i mam badania po każdym starcie. W moim organizmie musi wszystko grać – kontynuował.

– Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się co to jest, bo miałem to w dupie. Zapytałem się, czy to jest legalne. Powiedział mi: "72 godziny i nie będziesz miał w organizmie", więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego – przyznał.

Testy antydopingowe wykazały, że Karaś przyjmował drostanolon – steryd, syntetyczną pochodną testosteronu stosowaną przez osoby uprawiające sporty siłowe i kulturystów. Preparatu oczywiście nie stosuje się na złamania, a okres jego wykrywalności w organizmie wynosi od dwóch do trzech tygodni.

Drugim środkiem wykrytym w organizmie Karasia jest meldonium – lek wykorzystywany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Sportowcy wykorzystują preparat, aby poprawić swoją wytrzymałość – w sam raz na triathlon.

Teraz Karaś ma pretensje do całego świata, bo środki, który przyjął świadomie, zamiast utrzymywać się w jego ciele przez trzy dni, utrzymywały się przez kilka miesięcy. Stwierdził też, że sterydy zażywał pod kątem MMA, a nie triathlonu. Okej, może faktycznie jest nadczłowiekiem i do każdego sportu ma inny organizm.

Szczerze? Co za ignorancja, co za bezczel...

Ciemna strona "tiktokowego sportu"

W historii Karasia szczególnie niepokoi mnie jedno – to, ile ludzie są w stanie poświęcić, żeby imponować innym, bić rekordy, chwalić się osiągnięciami w social mediach, stwarzać pozory. To nie jest normalne, to nie jest zdrowe.

Wyobraźmy sobie, że Iga Świątek wychodzi na kort ze złamaną ręką – wszyscy wiemy, że to się nigdy nie wydarzy, bo to mądra dziewczyna. I to z takich sportowców powinniśmy brać przykład, a nie "tiktokowych sportowców", którzy dla chwili chwały, kasy i lajków zrobią wszystko.

Dla mnie opowieść o Karasiu to historia nie tylko oszusta i ignoranta, ale przede wszystkim szaleńca, który nie potrafił zaakceptować własnych słabości i powiedzieć sobie "stop", ryzykując własną karierę i zdrowie. Przecież taki hobbysta mógł mu wstrzyknąć cokolwiek...

Z tego powodu bardzo oburza mnie dyskusja na temat legalizacji dopingu. Przecież mówimy o środkach, które zabijają serce, niszczą układ sercowo-naczyniowy, zwiększają ryzyko zatorów. Ludzie, którzy nie chcą niszczyć swojego zdrowia, nie mogą być dyskryminowani przez tych, którzy to robią.

To sportowców-dopingowców trzeba tępić, tępić i jeszcze raz tępić.

