Dziewulski nie wytrzymał po tym, co Kowalski zrobił z opaską PW. Padła seria wulgaryzmów

Agnieszka Miastowska

J anusz Kowalski pojawił się z powstańczą opaską na warszawskim marszu 1 sierpnia. Uznał, że to dobry sposób na oddanie hołdu powstańcom. Problem w tym, że założył ją na lewą rękę. Skomentował to Jerzy Dziewulski, nazywając wiceministra rolnictwa "debilem". Co więcej, Kowalski na marsz poszedł z Bąkiewiczem, którego krytykuje nawet Muzeum Powstania Warszawskiego.