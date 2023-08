Krzan straciła program w TVP. Wiadomo, co dalej z karierą celebrytki

Izabella Krzan była prowadzącą programu "Kamper Polska" emitowanego platformie VOD TVP. Decyzją stacji format nie doczeka się drugiej edycji. Pomimo tego prezenterka nie została bez pracy. Jak się okazało, ma zająć miejsce Idy Nowakowskiej w zupełnie nowym formacie.

Izabella Krzan straciła program w TVP. Co dalej z karierą prezenterki? Fot. instagram.com / @izabellakrzan

Z początkiem tego roku na platformie VOD TVP zadebiutował program "Kamper Polska", którego poprowadzenie powierzono Izabelli Krzan. Jaka była formuła formatu? Uczestnikami byli znani influencerzy, którzy w duetach ze swoimi przyjaciółmi czy partnerami wyruszali kamperami w podróż po Polsce. Na wizji można było zobaczyć między innymi, jak radzą sobie w trudnych warunkach czy wykonują rozmaite zadania.

Program wzbudzał wiele kontrowersji jeszcze przed emisją pierwszego odcinka. Widzowie oskarżali stację o wykorzystanie pomysłu, który wcześniej został zrealizowany przez Friza. Przypomnijmy, że YouTuber w 2022 roku zorganizował wyścig kamperów.

Czytaj także: Krzan i Kammel przyłapani w dwuznacznej sytuacji. Internauci są zachwyceni

Izabella Krzan straciła program w TVP. Teraz zastąpi Idę Nowakowską

Choć publiczny nadawca pokładał wielkie nadzieje w programie, okazało się, że show nie cieszyło się wielką popularnością, a jego oglądalność nie była na najwyższym poziomie. W związku z powyższym stacja nie zdecydowała się na realizację drugiej edycji projektu. Choć Izabella Krzan straciła program, którego była gospodynią, nie musi się martwić o swoją pracę.

Prezenterka otrzymała nową propozycję. Jak się okazało tym razem wystąpi u boku Aleksandra Sikory w podkaście "Bądźmy Razem TVP", gdzie zastąpi miejsce swojej koleżanki Idy Nowakowskiej. "Prowadzenie podcastu od dłuższego czasu było na liście moich zawodowych wyzwań" – podkreśliła.

"Zdecydowanie bardziej lubię pytać, niż być pytaną, a jeśli dodatkowo mogę w ten sposób przybliżyć słuchaczom największe osobowości ze świata sportu i show-biznesu, to jest to dla mnie wymarzone zadanie. Już po pierwszych przeprowadzonych rozmowach wiem, że będzie to wyjątkowe doświadczenie" – wspomina Izabela Krzan.

Jak donoszą media, pierwszym gościem podkastu w nowej odsłonie ma być Anita Włodarczyk. W kolejnych wydaniach mają gościć także: Agnieszka Kaczorowska-Pela, Rafał Maślak czy Natasza Urbańska. Zmiana prowadzącej to nie jedyna nowość. Tym razem gospodarze podkastu ze swoimi gośćmi rozmawiać będą "w cztery oczy".