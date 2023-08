Podręcznik do HiT-u czyli przedmiotu o nazwie historia i teraźniejszość od początku wywoływał kontrowersje i spotykał się z negatywnymi opiniami ekspertów. Kolejny przeczący logice cytat profesora Roszkowskiego z drugiej części podręcznika, ma szansę obiec internet. W podręczniku pisze on bowiem, że "aborcja jest plagą demograficzną Zachodu". Problem w tym, że gdy w całej UE współczynnik urodzeń rośnie, to właśnie w kraju z praktycznie całkowitym zakazem aborcji, czyli Polsce, liczba ludności spadła o ponad 900 tys. osób...

Podręcznik do HIT oskarża aborcję o kryzys demograficzny. Posłanka punktuje Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Podręcznik do HiT-u o aborcji: "plaga Zachodu"

Książkę do przedmiotu historia i teraźniejszość praktycznie od początku zachwalał Przemysław Czarnek i krytykował każdy inny ekspert z dziedziny edukacji. Trudno nawet wymienić wszelkie kontrowersyjne cytaty, ponieważ prof. Wojciech Roszkowski, czyli autor podręcznika, pisał w nim nawet o kontaktach pedofilskich jednego z polityków, który zapisał się na kartach historii, o czym pisaliśmy w naTemat.

Minister Edukacji chciał, by HiT był przedmiotem, który nauczy młodych Polaków dumy z własnego kraju i jego historii. Profesor Roszkowski w drugiej części podręcznika do HiT-u edukuje także o niebezpieczeństwach grożących Polsce, a przychodzących z Zachodu, a jednym z nich jest według uczonego aborcja.

Autor podręcznika wskazuje, że to właśnie ten medyczny zabieg winny jest temu, że Zachód zmaga się z problemem spadku urodzeń, a dokładnie nazywa go "plagą demograficzną Zachodu". Poza tym, że można dyskutować o tym, na ile ideologiczne jest podejście Roszkowskiego do kwestii aborcji, to nie niezależnie od poglądów nie można dyskutować z liczbami.

Z nich wynika natomiast, że liczba ludności w UE w 2023 roku wzrosła o blisko 2 mln osób, co wskazała na swoim profilu na Twitterze gdańska posłanka Agnieszka Pomaska. I jak dodała dalej, to właśnie Polska – posiadająca obecnie najbardziej surowe prawo aborcyjne w całej UE – przechodzi właśnie kryzys demograficzny, ponieważ liczba ludności w naszym kraju spadła o ponad 900 tys. osób.

Faktem jest, że w Polsce urodziło się najmniej dzieci od czasu II wojny światowej – tak wynika z danych demograficznych za rok 2022, które GUS opublikował pod koniec stycznia. Według raportu zanotowano około 305 tys. urodzeń żywych, czyli o około 27 tys. mniej niż w 2021 r. Jak wynika z raportu Forbes Woman, kobiety nie chcą decydować się na dzieci głównie z powodów:

czynników ekonomicznych,

braku poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa zawodowego,

braku miejsc w żłobkach i przedszkolach,

braku wsparcia rodzin wielodzietnych ze strony państwa,

niewystarczającej opieki okołoporodowej.

Przypomnijmy inni kontrowersyjny cytat z podręcznika do HiT-u. Materiał miał przybliżyć uczniom techników i liceów postać Daniela Cohn-Bendita - jednego z przywódców ruchu studenckiego 1968 Nastolatkowie przygotowujący się do matury poznają jego kontrowersyjne - eufemistycznie to ujmując - wspomnienia o podtekście pedofilskim. "Mój flirt z dziećmi szybko przyjął charakter erotyczny. Te małe pięcioletnie dziewczynki już wiedziały, jak mnie podrywać. Kilka razy zdarzyło się, że dzieci rozpięły mi rozporek i zaczęły mnie głaskać. Ich żądania były dla mnie kłopotliwe. Jednak często mimo wszystko i ja je głaskałem" – cytuje Cohn-Bendita podręcznik. Eksperci, delikatnie mówiąc, nie podzielają entuzjazmu ministra edukacji. – To werbalna pornografia. Za jej rozpowszechnianie grozi kara i powinny posypać się pozwy – mówiła "Rzeczpospolitej" dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca.