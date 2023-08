Małgorzata Tomaszewska przekazała zaskakujące wieści. Co dalej z jej telewizyjną karierą?

Małgorzata Tomaszewska podzieliła się w mediach społecznościowych radosną nowiną. Przed gwiazdą TVP zupełnie nowa rola, gdyż spodziewa się dziecka. Czy to znaczy, że jej współpraca z publicznym nadawcą stanęła pod znakiem zapytania? Wiemy, co dalej z jej telewizyjną karierą.

Tomaszewska przekazała radosną nowinę. Gwiazda TVP jest w ciąży Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Małgorzata Tomaszewska swoją karierę rozpoczynała w telewizji Polsat. Pomimo tego bardzo szybko związała się z Telewizją Polską, gdzie początkowo współpracowała w "Pytaniu na Śniadanie", zajmując się tematem kultury i show-biznesu. W 2019 roku awansowała na stanowisko współprowadzącej popularnej śniadaniówki. Z czasem widzowie mogli ją również podziwiać w roli prowadzącej "The Voice of Poland" czy "The Voice Senior".

Czytaj także: Tomaszewska jak nigdy otworzyła się ws. byłej pracy. "Zderzyłam się z mobbingiem"

Tomaszewska przekazała radosną nowinę. Gwiazda TVP jest w ciąży

Gwiazda TVP tym razem postanowiła zaskoczyć swoich fanów. Na Instagramie opublikowała nowy post, w którym pochwaliła się, że niebawem jej rodzina się powiększy. "Kochani, chciałam się z Wami podzielić wspaniałą nowiną i naszym szczęściem" – napisała pod fotografią z wakacji Małgorzata Tomaszewska.

Czytaj także: Tomaszewska spisała testament. Gwiazda TVP zdradziła, co w nim zawarła

Na załączonych zdjęciach widać uśmiechniętą prezenterkę prezentującą swój ciążowy brzuszek. W tle internauci mogli zobaczyć malowniczy górski krajobraz z lazurową wodą. W komentarzach fani natychmiast pospieszyli z gratulacjami.

"Cudownie Małgosiu. Wyglądasz przepięknie! Gratulacje"; "Gratulacje! Duża przygoda przed Wami, wszystkiego dobrego"; "Gratulacje kochani! Najlepsza wiadomość! Zdrówka"; "Ale super !!! Wszystkiego, co najpiękniejsze dla Was" – czytamy pod postem.

Czytaj także: Tomaszewska i Lewandowski chodzili razem do liceum. Dziennikarka tak go wspomina

Co dalej z telewizyjną karierą Małgorzaty Tomaszewskiej?

Nie jest tajemnicą, że Małgorzata Tomaszewska od pewnego czasu jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Telewizji Polskiej. Niestety obecna sytuacja stawia pod znakiem zapytania wiele projektów, w których uczestniczyła prezenterka.

Z informacji prasowej nadesłanej do naszej redakcji wynika, że przez wzgląd na stan błogosławiony widzowie nie zobaczą Małgorzaty Tomaszewskiej w najnowszej, 14. edycji programu" The Voice of Poland". Prezenterka nie poprowadzi również 7. sezonu formatu "The Voice Senior", gdzie towarzyszyła Rafałowi Brzozowskiemu. Pomimo wszystko, fani gwiazdy nie muszą się martwić, że zniknie całkowicie ze szklanego ekranu. Na ten moment, niezmiennie będzie prowadziła "Pytanie na Śniadanie".

Nowa edycja "The Voice of Poland", która pojawi się na antenie telewizyjnej dwójki już jesienią, niesie za sobą pewne zmiany. W pierwszych dwóch etapach programu ("Przesłuchania w ciemno" oraz "Bitwy") program poprowadzi wyłącznie Tomasz Kammel. Z kolei w odsłonie dla seniorów do Rafała Brzozowskiego powróci Marta Manowska, znana widzom z programu "Rolnik szuka żony". Przypomnijmy, że "The Voice Senior" powróci na antenę TVP już w styczniu 2024 roku.