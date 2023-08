Ci, co zaplanowali sobie urlopy na początek sierpnia, raczej plują sobie w brodę. Pogoda nie sprzyja zbytnio ani wycieczkom po górach, ani plażowaniu. Prognozy wskazują jednak, że niebawem aura się zmieni, a to z kolei da szansę poczuć, że lato wciąż trwa. Synoptycy mówią o połowie miesiąca.

Kiedy do Polski wrócą upały? Fot. Screen / WXCharts

Deszcz i pochmurne niebo, to nie jest wymarzona aura do tego, by spędzać czas na świeżym powietrzu i w pełni korzystać z uroków lata. Chociaż druga połowa wakacji bardziej przypomina jesień, to taki stan rzeczy niebawem się zmieni.

Ostatnie ciepłe dni przed jesienią. Znamy datę

Koniec pierwszego tygodnia sierpnia zapowiada się deszczowo i pochmurnie. Przewidywane są nie tylko porywiste podmuchy wiatru, ale również gradobicie i podtopienia. Według synoptyków temperatura nie przekroczy 15 stopni Celsjusza. Kiedy w takim razie wróci do nas lato?

Prognozy na najbliższe dni przewidują, że ciepło zacznie się robić w okolicach połowy przyszłego tygodnia, czyli ok. 8 sierpnia. Z każdym kolejnym dniem pogoda będzie się poprawiać. Najpierw będzie ciepło, niemal upalnie, bo prawie 25 stopni. W kolejnych dniach, w niektórych regionach termometry wskażą nawet 35 stopni Celsjusza, przewidują Fani Pogody.

Słoneczne dni utrzymają się ok. tygodnia, czyli do ok. 15 sierpnia. Potem znów wróci do nas powietrze znad Atlantyku. Będzie na przemian słonecznie i deszczowo. W niektórych regionach Polski temperatura powietrza będzie się mocno wahać.