Niespotykany zwrot w pogodzie w Europie. Tak niskich temperatur nie było od dawna

Tegoroczne lato nie oszczędza nikogo. W lipcu temperatura pobiła rekord pomiarów. W południowej Europie byliśmy świadkami prawie 50-stopniowych upałów. Teraz pogoda szykuje przewrót, bo na termometrach w naszej części Europy zobaczymy niecałe 20 st. Celsjusza. Gdzie w takim razie powędruje 40-stopniowy upał?

Front atmosferyczny nad Europą. Fot. wxcharts.com

Po upalnych tygodniach przyszedł czas na ochłodzenie. W naszym kierunku zmierza front atmosferyczny, który już teraz rozciąga się na zachodzie Europy. Szczególnie mieszkańcy Francji oraz północnej Hiszpanii będą mieli na co narzekać.

Jesienna aura i ulewy niebawem nad Polską

W czwartek z północy do zachodniej Europy dotrze front zimnego powietrza. Już teraz widać na mapach synoptycznych, że Francję i Hiszpanie zalewa zimno. W Paryżu przewidywana maksymalna temperatura to jedynie 18 st. Celsjusza. Z kolei w Bilbao (na północy Hiszpanii), w Amsterdamie czy Brukseli na mieszkańców czekają ulewne deszcze i wiatr. Również w Polsce aura będzie bardziej przypominać tę jesienną, mimo że mamy środek lata. Termometry pokażą o ok.10 st. mniej niż zazwyczaj o tej porze roku.

Najgorzej będzie w weekend. Od Francji, przez Niemcy, Węgry po samą Polskę będzie o prawie 12 stopni mniej niż zazwyczaj o tej porze roku. Można się spodziewać temperatury w wysokości max.15 stopni Celsjusza. Przewidywane są także intensywne opady deszczu. W niektórych miejscach kraju w ciągu kilku dni spadnie nawet do 100 mm deszczu. To oznacza przekroczenie normy opadów dla tej pory roku. Gdzie w takim razie będzie ciepło?

Prawdziwego lata można się spodziewać na południu i dalekim wschodzie Europy. Termometry na wschodzie Ukrainy pokażą nawet 32 stopnie Celsjusza. Z kolei w Moskwie słupki rtęci poszybują do 35 st. C. Będzie to prawdziwy rekord w tym regionie Europy. Dojdzie do niespotykanej sytuacji, kiedy to wschód Europy będzie o ok. 15 stopni cieplejszy od zachodu. Dla przykładu Kijów będzie gorętszy od Rzymu o ok. 8 stopni.

Od Rosji aż po basen Morza Śródziemnego, czyli Turcję, Grecję, Włochy, a także Hiszpanię oraz Portugalię będzie słonecznie, a przewidywana temperatura to ok. 35 stopni Celsjusza. Reszta Europy będzie się zmagać z jesienną aurą. Niestety, synoptycy przewidują, że pogoda w tym wydaniu będzie utrzymywać się przez dłuższy czas, czyli nawet do drugiej połowy sierpnia.