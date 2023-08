Złoty medalista olimpijski podsumował aferę Karasia. "To największe ku**stwo"

Szymon Ziółkowski komentuje aferę dopingową. Nazwał Karasia "półgłówkiem" Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER; instagram.com / @robert_karas_teamkaras

Pod koniec maja, dzięki Robertowi Karasiowi niemożliwe stało się możliwe. Triathlonista pobił rekord świata na dystansie 10-krotnego Ironmana i to o... 18 godzin! Tym samym zasłużył sobie na miano jednego z najsilniejszych i najwytrzymalszych ludzi globu. Niestety jego moment chwały nie trwał długo.

W niedzielę (30 lipca) Karaś wydał oświadczenie, które było wielkim zaskoczeniem dla jego fanów. Przekazał, że w jego organizmie wykryto zabronione substancje – (portal sport.pl dowiedział się, że u Karasia wykryto drostanolon, steryd anaboliczno-androgenny z grupy dihydrotestosteronu – przyp. red.)

Podczas wywiadu dla Kanału Sportowego, sportowiec zdradził, jak doszło do zastosowania dopingu. Jak się okazało, kilka miesięcy przed zawodami, gdy szykował się do walki na gali Fame MMA postanowił się "zregenerować". Pomimo tego, podkreślił, że był świadomy tego, że doping w sporcie jest niedozwolony, o czym poinformował Michała Macieja, który podjął się jego suplementacji.

W świetle ostatnich wydarzeń w oczach wielu fanów stracił na wartości. Nagle stał się oszustem, a pod jego adresem nie brakuje ciętych opinii. Teraz swój komentarz w tym temacie przedstawił Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski z Sydney (2000 r.) w rzucie młotem. W najnowszym wywiadzie dla TVP Sport mężczyzna nie pozostawił na Karasiu suchej nitki.

Użyję mocnych słów, ale takich trzeba. To półgłówek. Jego wystąpienie w Kanale Sportowym można określić słowem "kompromitacja". Żenada i dramat. Mieliśmy do czynienia z iniekcją domięśniową środkiem zabronionym. On wyraził na to zgodę. Dla mnie to abstrakcja. Broni go cała masa... półgłówków. Nikt normalny, uprawiający sport olimpijski go nie broni. Dostaje wsparcie od celebrytów. Niezbyt poważnych osobistości. Doping jest niedopuszczalny.

Szymon Ziółkowski