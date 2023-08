Miszczak wymownie o aferze wokół Janoszek. Jego słowa rozwścieczyły internautów

Natalia Janoszek była mocno promowana przez telewizję Polsat. Wzięła udział w programach "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Teraz stanowisko w sprawie afery wokół samozwańczej gwiazdy Bollywood zabrał Edward Miszczak. Jego słowa rozwścieczyły internautów.

Miszczak skomentował aferę wokół Janoszek. Internauci nie kryją oburzenia Fot. ADAM JANKOWSKI/REPORTER

W filmie "Bollywoodzkie Zero: Natalia Janoszek. The End" Krzysztof Stanowski odkrywa kulisy życia celebrytki, Natalii Janoszek, która miała próbować stworzyć sobie wizerunek gwiazdy rodem z Hollywood i Bollywood. Dziennikarz zaprezentował dalsze dowody, które sugerują, że kariera celebrytki mogła być wymyślona.

Czytaj także: Janoszek nie przejmuje się aferą? Tylko zobaczcie, czym pochwaliła się w sieci

Miszczak skomentował aferę wokół Janoszek. Internauci nie kryją oburzenia

Nie jest tajemnicą, że Natalia Janoszek swojego czasu rozgościła się w telewizji Polsat. Wzięła udział w najpopularniejszych talent-show stacji, jakimi są "Taniec z Gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Swoje pierwsze kroki u tego nadawcy stawiała, zanim Edward Miszczak objął stanowisko dyrektora programowego.

Przypomnijmy, że w czwartek 3 sierpnia odbyła się konferencja prasowa jesiennej ramówki telewizji Polsat. W trakcie wywiadu dla portalu pudelek.pl nowy dyrektor programowy zabrał głos w sprawie afery wokół Janoszek. Ocenił, czy to całe zamieszanie było potrzebne, uderzając w Krzysztofa Stanowskiego.

– Stanowskiemu (ta afera – przyp.red.) była potrzebna. Ma teraz zupełnie inną wycenę swoich produktów. On tego nie zrobił obiektywnie. Jest na rynku tyle wielkich tematów, którymi tacy dziennikarze, jak Stanowski mogliby się zająć, niż kopanie młodziutkiej, startującej w życie dziewczyny – poinformował Miszczak.

Czytaj także: "Śledztwo" ws. Janoszek przyniosło owoce. Ile Stanowski zarobił na filmiku o celebrytce?

Po chwili Miszczak uderzył w materiały, publikowane na kanale, którego współwłaścicielem jest Krzysztof Stanowski. – Nawet, jak coś tam pokręciła, nawet, jak coś tam "dmuchnęła" za bardzo... Boże, ona jedyna na rynku? A oni rzeczywiście zrobili Kanał Sportowy? Naprawdę zajmują się sportem?! – podsumował dyrektor programowy telewizji Polsat.

Internauci pod opublikowanym wideo nie kryli swojego rozgoryczenia. W sekcji komentarzy dobitnie podkreślili, komu i jaką krzywdę wyrządziła Janoszek swoimi kłamstwami.

"Ona ma 33 lata. W życiu startowała jakieś 15 lat temu"; "Miszczak, du*a boli, bo były plany na pannę w Polsacie a teraz trochę wstyd zatrudnić, co?"; "Od kiedy obnażanie kłamstwa jest kopaniem. To teraz jest moda ma promowanie takiego zachowania?"; "Jak nikomu nic nie zrobiła? Ktoś wydał na nią pieniądze, myśląc, że jest kimś na kogo się kreowała... Telewizje, reklamodawcy"; "Pani ma 33 lata, jest dorosłą i dojrzałą kobietą, która oszukiwała swoich widzów, fanów oraz reklamodawców, od lat. Ale p. Miszczak pracował w telewizji, która ją intensywnie promowała, więc zrozumienie dla niej może być zrozumiałe" – piszą widzowie.

Przypomnijmy, że film "Bollywoodzkie Zero: Natalia Janoszek. The End" został opublikowany na platformie YouTube w piątek 28 lipca. Do tej pory został on wyświetlony już ponad pięć milionów razy.