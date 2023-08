Maciej Dowbor przez wiele lat pracował z Pawłem Królikowskim przy programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Tymczasem prezenter odniósł się do doniesień o tym, że aktor miał nieślubnego syna.

Maciej Dowbor o nieślubnym synu Pawła Królikowskiego.

Przypomnijmy, że o "nieślubnym dziecku" zmarłego w lutym 2020 roku artysty, jako pierwszy poinformował "Super Express".

"Na początku listopada 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie zakończyła się sprawa spadkowa po zmarłym aktorze. Stronami postępowania byli: żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz jej dzieci z Pawłem. W sprawie uczestniczył też młody mężczyzna, o którego istnieniu niewiele osób miało pojęcie. Był to nieślubny syn gwiazdora, który nie nosi po nim nazwiska" – dowiedzieliśmy się.

Z relacji se.pl wynikało, że domniemany syn Pawła Królikowskiego "mieszka we Wrocławiu". To tam ponoć aktor miał mieć przelotny "romans". "Małgorzata Ostrowska-Królikowska, gdy dowiedziała się o zdradzie męża, postanowiła mu wybaczyć. Trwała przy mężu do jego przedwczesnej śmierci" - przekazano.

Królikowski mówił otwarcie o synu? Dowbor komentuje

Jak wiadomo, Królikowski w ostatnich latach swojego życia był aktywny zawodowo. Pełnił rolę jurora w formacie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Prowadzący Maciej Dowbor w rozmowie z portalem shownews.pl nawiązał do głośnej sprawy.

Okazuje się, że aktor nie ukrywał, iż ma jeszcze jedno dziecko. – To nie jest żadna tajemnica. Paweł mówił o tym głośno, my nawet robiliśmy sobie z tego żarty w programie. Z tego, co ja wiem, to była oficjalna informacja – powiedział.

Z kolei dla Jastrząb Post wypowiedziała się Joanna Kurowska, która od lat była przyjaciółką rodziny Królikowskich. Podczas wywiadu wspomniała, że poznała się z Pawłem w 1988 roku, na planie filmu "Niezwykła podróż Baltazara Kobera". Później poznała też jego żonę.

– Wiedziałam o tym (że ma nieślubnego syna - przyp. red.) i jak państwo widzicie – nikomu nic nie powiedziałam. Bo to nie jest rzecz, z którą należy lecieć do mediów, opowiadać, plotkować – podkreśliła.

Aktorka zwróciła też uwagę, że w innych rodzinach dzieją się podobne rzeczy, ale Królikowscy mają pecha, bo są znani. – Myślę, że sobie, że powinniśmy sobie dać spokój z tym i dać spokój Małgośce Królikowskiej, która jest fantastyczną matką, babcią, przyjaciółką, cudowną osobą. I uważam, że… ciszej nad tą trumną – dodała.

A jakie relacje utrzymywał Paweł Królikowski ze swoim synem? – Wiem, że Paweł się bardzo opiekował, mieli wspaniały kontakt. Bo tak się zdarza. Bardzo, bardzo byli związani, więc myślę sobie, że to nie nam zajmować stanowisko i o tym mówić – podsumowała.

Dodajmy, że żona aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska początkowo nie chciała komentować sprawy. Potem redakcja Pudelka skontaktowała się z aktorką. Tam powiedziała już nieco więcej: – Tak, potwierdzam (że jej mąż Paweł miał nieślubnego syna – przyp. red.). Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny.