Ukraina miała ustąpić w kluczowej kwestii. Ujawniono zaskakujące kulisy negocjacji

Łukasz Grzegorczyk

W Arabii Saudyjskiej odbył się szczyt pokojowy dotyczący wojny w Ukrainie. Jak przekazał "The Wall Street Journal", podczas rozmów miało dojść do pewnego przełomu ze strony ukraińskich władz. Chodzi o warunki przystąpienia do negocjacji pokojowych.