Radomskie CBŚP pomogło zatrzymać Polaka, który w aucie przewoził 150 kg klefedronu o łącznej wartości czterech milionów złotych. Z kolei potem funkcjonariusze zlikwidowali plantację marihuany. W sumie w sprawie zatrzymano 45 osób.

Narkotyki o wartości 4 mln złotych. Fot. cbsp.policja.pl

Podinsp.Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji poinformowała, że dwie akcje policjantów z CBŚP zakończyły się powodzeniem. W województwie podkarpackim funkcjonariusze zlikwidowali plantację konopi. Z kolei w Niemczech aresztowano mężczyznę, który z Holandii przewoził w aucie 150 kg klefedronu.

Plantacja konopi w piwnicy, 45 zatrzymanych

Jak informuje CBŚP podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli 442 krzaki konopi. Rośliny były w końcowej fazie wzrostu. Z nich można by uzyskać kilkanaście kilogramów marihuany. Według rzecznika "z zebranego materiału dowodowego wynika, że plantacja mogła działać od około 1,5 roku"

– Nielegalna uprawa znajdowała się w piwnicy jednego z domów. Niemal cała dolna kondygnacja przeznaczona była do nielegalnego procederu – można przeczytać. W pomieszczeniach znajdował się specjalistyczny sprzęt służący do uprawy konopi, nawodnienia, oświetlenia, urządzenia służące do utrzymania odpowiedniej temperatury, a nawet wentylacja, dzięki której na piętrze budynku mieszkalnego nie była wyczuwalna charakterystyczna woń tych roślin – przekazała.

– Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Jest to kolejna osoba zatrzymana w ramach śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się głównie przestępczością narkotykową. Łącznie w tej sprawie występuje już 45 podejrzanych – powiedziała.

Jak przekazała rzeczniczka, podczas akcji zatrzymano mężczyznę w wieku 49-lat, który usłyszał już zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wytwarzania znacznych ilości narkotyków.

Przemyt narkotyków w aucie

W ostatnim czasie poza rozbiciem grupy na Podkarpaciu, która wytwarzała narkotyki w piekarni oraz zatrzymaniem 49-latka, policjanci z CBŚP zatrzymali też mężczyznę, który w aucie przewoził 150 kg klefedronu.

– Precyzyjna informacja o przemycie została przekazana niemieckim funkcjonariuszom – powiedziała podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Przemyt narkotyków odbywał się z Holandii do Niemiec. Mężczyznę zatrzymano do kontroli.

– Funkcjonariusze, w okolicach Osnabruck zatrzymali do kontroli 37-letniego Polaka, kierowcę samochodu dostawczego, w którym znajdowało się 150 kilogramów 3CMC (klofedron). Narkotyki o wartości co najmniej czterech milionów złotych ukryte były w specjalnie przygotowanych skrytkach w aucie – w siedzeniach oraz w podwójnej ścianie między przestrzenią pasażerską a bagażową – przekazała Podinsp.Iwona Jurkiewicz.

Jak powiedziała rzeczniczka prasowa CBŚP w rozmowie z naTemat, sprawy nie są ze sobą powiązane. Były to dwa różne gangi.