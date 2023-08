Duda podjął decyzję ws. 800 plus. Morawiecki podczas uroczystości zaatakował Tuska

Sejm przegłosował na początku lipca waloryzację 500 plus do 800 zł. Zmiany wejdą w życie od 2024 roku. W poniedziałek pod nowelizację ustawy podpis złożył prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości, na której był też premier, nie zabrakło ataku na Donalda Tuska.

800 plus. Andrzej Duda podpisał nawę ws. tego świadczenia. Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Aby otrzymać jego waloryzację, nie trzeba będzie składać też dodatkowego wniosku. 800 plus dostanie się z urzędu, jeśli obecnie pobiera się 500 plus.

Nowelizacja 500 plus. Duda podpisał ustawę

W poniedziałek odbyło się uroczyste podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy w tej kwestii. Prezydent w towarzystwie premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg przyjechał z tego powodu do Tarczyna na Mazowszu. Chwilę po godz. 15 prezydent złożył podpis pod ustawą.

– Rodzina wymaga szczególnego pietyzmu, szczególnego wsparcia ze strony rządu – mówił tam Duda. Jak podkreślił, to wsparcie jest faktem. W ocenie Dudy większa kwota wyrównuje fakt, że z powodu inflacji to świadczenie się nieco zdewaluowało. Politykę PiS dla rodzin nazwał "prawdziwą polityką prorodzinną i inwestycją". – Mam nadzieję, że taka polityka będzie realizowana przez kolejne lata – podkreślił.

Szef rządu Mateusz Morawiecki w swoim przemówieniu przekonywał z kolei, że opozycja jest przeciwna takim świadczeniom. Nie jest to prawdą, gdyż PO głosowało za waloryzacją 500 plus. Nie zapomniał też o wątku wyborczym.

– Dziś wchodzimy w okres przedwyborczy. Niedługo przed wszystkimi Polakami stanie wybór: czy chcemy Polski, w której inwestuje się w dzieci, czy mamy się martwić i troszczyć, jak związać koniec z końcem – stwierdził.

Morawiecki nie odpuścił sobie ataku na lidera PO

I dodał: – Wszyscy straszą, że na program 800 plus, dzięki któremu dzieci i młodzież mogą mieć dodatkowe zajęcia, zabraknie pieniędzy. Dziś solidny budżet pozwala na zabezpieczenie takich środków.

W przemówieniu Morawieckiego nie zabrakło ataków wobec Donalda Tuska. Jak przekonywał, Tusk chce ściągnąć do Polski wszystkie te problemy, które są na Zachodzie.

– Chcemy, aby Polacy żyli na takim poziomie, jak na Zachodzie, ale bez problemów Zachodu. Donald Tusk chce ściągnąć na Polskę te wszystkie problemy zachodniej Europy. Nie możemy do tego dopuścić. Możemy zobaczyć wyraźnie różnicę między PO, które wyśmiewa programy społeczne, a PiS, które dba o równy start i spokój polskich rodzin – mówił.

Ekspertka: Inflacja ucieka szybciej, niż rośnie świadczenie

Dodajmy jednak, że ekonomistka dr Anna Czarczyńska przekonywała niedawno w rozmowie z INNPoland.pl, że na podwyżce 500 plus skorzystają nieliczni, bo "inflacja ucieka szybciej, niż rośnie świadczenie" i należy wprowadzić obostrzenia. – Przy tak wysokiej inflacji nie oznacza ona jednak (waloryzacja – przyp. red.) lepszego poziomu życia rodzin o niskich dochodach, natomiast dla rodzin o wysokich dochodach jest nieistotna. Podstawowe produkty żywnościowe zdrożały w tym czasie nawet o kilkaset procent, a to właśnie wydatki na jedzenie najbardziej drenują budżety biednych wielodzietnych rodzin. Dopiero gdy zaspokoimy potrzeby podstawowe i przejdziemy do kategorii wydatków na odzież, zajęcia dodatkowe oraz rekreację, możemy zauważyć znaczący wzrost popytu, ale nie dotyczy to już, chociażby prywatnej opieki zdrowotnej, która nawet przy wyższej kwocie świadczenia pozostaje poza zasięgiem – tłumaczyła dr Czarczyńska. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.