W "Postaw na milion" doszło do sporej pomyłki? TVP opublikowała stanowisko w sprawie

Podczas emisji powtórek ubiegłego sezonu "Postaw na milion" po jednym z odcinków w sieci wybuchła burza. Jak się okazało doszło do nieporozumienia, a widzowie nie kryli rozgoryczenia. TVP w mediach społecznościowych opublikowała oświadczenie, odnosząc się do sprawy.

Łukasz Nowicki jest polskim aktorem teatralnym, dziennikarzem i prezenterem telewizyjnym. 50-latek przez 13 lat był związany z popularnym pasmem śniadaniowym "Pytanie na Śniadanie" w Telewizji Polskiej. W 2011 roku objął rolę prowadzącego popularnego teleturniej stacji "Postaw na milion".

Jesienią znów format pojawi się na antenie publicznego nadawcy, pomimo tego obecnie na szklanym ekranie można oglądać powtórki poprzedniej edycji. Jednak nikt nie spodziewał się tego, że po jednym z odcinków wybuchła burza. Internauci w jednym z pytań zauważyli błąd. Na zarzuty fanów programu produkcja formatu odpowiedziała w oficjalnym oświadczeniu.

Widzowie wściekli po pomyłce w "Postaw na milion". TVP wydała oświadczenie

Z komunikatu można było dowiedzieć się, że rozemocjonowani widzowie ekscytowali się pytaniem z odcinka z 2020 roku. "Pytanie brzmiało: Najdłuższe na świecie systemy metra mają chińskie miasta Szanghaj i Pekin. Poza Chinami najdłuższe metro jest: A. w Moskwie, B. w Madrycie, C. w Londynie. Odpowiedź uznana za graczy za poprawną to w Londynie. Zawodnicy postawili na odpowiedź A. 100 tys. i na odp. C. 25 tys. i przeszli do finału z kwotą 25 tys." – napisano na Facebooku programu.

Z tego wynikało, że poza Chinami najdłuższe metro znajduje się w Londynie, z czym nie zgadzali się widzowie. Na wątpliwości fanów, produkcja odpowiedziała w dalszej części oświadczenia.

"Odcinek był nagrywany w na przełomie stycznia i lutego 2020 r. Sytuacja w momencie nagrywania była następująca: metro londyńskie liczyło 402 km a moskiewskie 390 km, natomiast w Madrycie miało 288 km. Wtedy, w 2020 roku, poprawność odpowiedzi C. (Londyn) była niekwestionowana. Jednak w latach 2022-2023 metro w Moskwie uległo rozbudowie i obecnie jest dłuższe od londyńskiego (424,7 km). Mamy nadzieję, że wszystkie Wasze wątpliwości zostały wyjaśnione" – napisano w poście.

Internauci natychmiast postanowili się zreflektować w sekcji komentarzy pod postem. "Geniusze oglądający ten program bezmyślnie.... Podobnie z pytaniem Gdzie Messi był prawidłową odpowiedzią na to kto nie zdobył mistrzostwa świata... Wtedy nie zdobył dziś już ma"; "Dobrze wiedzieć. Uwielbiam ten program"; "Czy ktoś też tak ma, że czytając te wyjaśnienia słyszę głos pana Łukasza Nowickiego?" – czytamy.