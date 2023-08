A dam Niedzielski ujawnił w zeszłym tygodniu osobiste dane z recepty lekarza, który wypowiadał się dla TVN. Wywołało to burzę w środowisku lekarskim. Jak się okazuje, minister zdrowia poniesie tego polityczne konsekwencje. Jeden z portali dowiedział się, co to ma dokładnie być.





Afera wokół Niedzielskiego. Wiadomo, jaką karę dał mu Kaczyński

Natalia Kamińska

Adam Niedzielski ujawnił w zeszłym tygodniu osobiste dane z recepty lekarza, który wypowiadał się dla TVN. Wywołało to burzę w środowisku lekarskim. Jak się okazuje, minister zdrowia poniesie tego polityczne konsekwencje. Jeden z portali dowiedział się, co to ma dokładnie być.