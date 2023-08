Podobno każdy z nas ma gdzieś na świecie swojego sobowtóra. Czasem nawet kilku. Niektóre gwiazdy Hollywood mają jednak swoje "klony"... właśnie w Hollywood. Fani mylą ich nieustannie, a oni? Albo się cieszą z porównań do sławnego znajomego, albo z nich żartują, albo bardzo się irytują. Wybraliśmy 12 par najbardziej podobnych do siebie (albo najczęściej mylonych) zagranicznych celebrytów: muzyków i aktorów. Niektóre mocno was zaskoczą.

Celebryci, którzy są do siebie podobni. 12 "identycznych" par

Kolejność na naszej liście podobnych do siebie gwiazd nie jest przypadkowa. 12 par zagranicznych celebrytów (którzy nie są ze sobą spokrewnieni) uszeregowaliśmy od – naszym zdaniem – najmniej do najbardziej podobnych. Pierwsze miejsce to... prawdziwy hit.

12. Ed Sheeran i Rupert Grint

Niby nie są zbyt podobni, ale są... rudymi, bladymi Brytyjczykami, a to wielu osobom wystarczy, żeby mylić ich na ulicy. Rupert Grint, czyli filmowy Ron Weasley z "Harry'ego Pottera" oraz muzyczna gwiazda Ed Sheeran sami śmieją się zresztą ze swojego podobieństwa.

– Teraz jest trochę pół na pół. Jeśli ktoś mnie zaczepi, to może pójść to w obie strony. Mogę być Edem albo sobą – powiedział Grint przed laty w jednym z wywiadów. Z kolei Sheeran zaangażował do teledysku "Lego House" z 2011 roku Ruperta w roli... szalonego fana, który się pod niego podszywa.

11. Margot Robbie i Emma Mackey

Kiedy w 2019 r. na Netfliksie zadebiutował serial "Sex Education", wielu widzów stwierdziło, że główna bohaterka Maeve Wiley wygląda jak australijska gwiazda Margot Robbie. Faktycznie, Emma Mackey w blond włosach (na co dzień jest brunetką) i Stereotypowa Barbie z filmu Grety Gerwig wyglądają jak siostry.

27-letnia Mackey powiedziała brytyjskiemu portalowi PinkNews, że cieszy się z tych porównań, chociaż ma nadzieję, że widzowie "spojrzą poza fizyczne aspekty i skupią się na jej pracy, a nie na wyglądzie". – Kiedy ludzie podchodzą do mnie mówią: "Uwielbiam cię w "Sex Education”, po prostu mówię "Dziękuję, bardzo dziękuję" – wyjawiła z kolei 33-letnia Robbie podczas promocji "Barbie".

Żeby było śmieszniej, Mackey również gra w filmie Gerwig i to jedną z Barbie w Barbielandzie. Reżyserka wstępnie umieściła nawet w scenariuszu żart, że obie bohaterki są jak dwie krople wody, ale w końcu go odrzuciła. Dlaczego? – Kiedy przebrałyśmy się za nasze lalki Barbie, stwierdziłyśmy: "W rzeczywistości nie wyglądamy aż tak podobnie". Nie umieściliśmy więc tego żartu w filmie – powiedziała Robbie w Buzzfeed.

Faktycznie, Emma Mackey w brązowych włosach nie przypomina Margot Robbie aż tak jak blondynka Maeve w "Sex Education". Co ciekawe, filmowa Harley Quinn ma jeszcze drugą sobowtórkę w show-biznesie: amerykańską aktorkę Jaime Pressly.

10. Amy Adams i Isla Fisher

Pomimo innego koloru oczu sześciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams i Isla Fisher, gwiazda "Polowania na druhny" oraz "Wielkiego Gatsby'ego", często są ze sobą mylone. – Jeśli "Wyznania zakupoholiczki" będą hitem, to w filmie grała Isla Fisher. A jeśli nie, to Amy Adams – żartowała Fisher w 2009 roku w magazynie "Allure" z uderzającego podobieństwa ("Wyznania zakupoholiczki" z Fisher w roli głównej na szczęście były hitem).

Kiedyś słynąca z poczucia humoru aktorka wstawiła nawet na kartkę świąteczną dla rodziny i przyjaciół zdjęcie Amy Adams... zamiast swojej twarzy. Podpisała ją słowami: "Świąteczne pozdrowienia od Sachy (Sachy Baron Cohena, jej męża – red.) i Isli". – Nikt nie zauważył. Wszyscy mówili: "Och, twoja kartka była taka urocza". Ja na to: "To był żart. To nie ja, to Amy!" – śmiała się Isla Fisher w programie "Today".

Na szczęście Amy Adams nie ma z tym problemu. Zapytana przez "Daily Mail", jak się czuje z tym, że według widzów ona i Isla wyglądają podobnie, odpowiedziała: "Uwielbiam to! Isla i ja cały czas o tym rozmawiamy. Myślimy, że to najlepsza rzecz w historii".

9. Jessica Chastain i Bryce Dallas Howard

Kolejne rude aktorki na tej liście to Jessica Chastain i Bryce Dallas Howard. Laureatka Oscara za "Oczy Tammy Faye" i gwiazda "Jurassic World" są ze sobą regularnie mylone, czego są doskonale świadome.

– Razem zagrałyśmy w "Służących" i to wtedy po raz pierwszy złapałyśmy się i powiedziałyśmy: "Spójrzmy w lustro". Popatrzyłyśmy na nasze twarze obok siebie i stwierdziłyśmy: "Dobra, wyglądamy podobnie" – powiedziała Jessica Chastain Jimmy'emu Fallonowi w 2015 roku

Bryce Dallas Howard wyznała z kolei w "The Graham Norton Show", że porównania do koleżanki po fachu są dla niej bardzo pochlebne. – Ona jest niewiarygodna – stwierdziła i dodała, że ludzie mylili je już, gdy studiowały aktorstwo w Nowym Jorku, czyli zanim stały się sławne. Obie aktorki często śmieją się ze swojego podobieństwa w internecie. Chastain opublikowała raz krótki filmik, w którym wyjaśniała fanom, kto jest kim. Z kolei Howard 24 marca 2023 roku, w dzień urodzin koleżanki, wstawiła zdjęcie Jessiki na Instagramie i napisała: "Życzmy wszystkiego najlepszego tej pięknej, utalentowanej i znakomitej artystce! Jestem zaszczycona, że jestem Twoim sobowtórem. Wszystkiego najlepszego, genialna kobieto" – napisała.

8. Natalie Portman i Keira Knightley

Natalie Portman i Keira Knightley, dwie znakomite aktorki, są do siebie oszałamiająco podobne nawet w różnych fryzurach. Zresztą wcale nie przypadkowo Brytyjka zagrała Sabé, sobowtórkę Padmé Amidali, czyli bohaterki Portman, w "Gwiezdnych wojnach: Części I – Mrocznym widmie" w 1999 roku.

W programie Jamesa Cordena Keira Knightley wyznała, że często jest brana za Natalie Portman. – Raz byłam ścigana na lotnisku jako Natalie! Całkiem mi się to jednak podoba. Jestem o wiele bardziej uprzejma, kiedy ludzie myślą, że jestem kimś innym – zażartowała.

7. Jeffrey Dean Morgan i Javier Bardem

Jeffrey Dean Morgan i Javier Bardem nigdy nie odnieśli się do komentarzy, że wyglądają jak swoje własne sobowtóry. Nie ma jednak wątpliwości, że gwiazdor "Walking Dead" i laureat Oscara są do siebie podobni. Wystarczy popatrzeć na ich zdjęcia (szczególnie na te sprzed kilku lat, bo dziś podobieństwo jest już nieco mniejsze).

6. Zoe Saldana i Thandie Newton

Zoe Saldana, gwiazda "Strażników Galaktyki" i "Avatara", wyjawiła kiedyś w programie "The Late Late Show with Craig Ferguson", że często jest mylona z Thandie Newton, brytyjską aktorką znaną z serialu "Westworld" czy oscarowego filmu "Miasto gniewu". Zresztą nawet w internecie nie raz ktoś mówi o jednej artystce, a wstawia zdjęcie... drugiej.

– Czasami idę ulicą i ludzie mówią "Hej, Thandie Newton". A innym razem słyszę: "Pani serial jest niesamowity, pani Washington". To daje ci sporo pokory – mówiła w 2013 roku Saldana, wyjawiając przy okazji, że niektórzy mylą ją również z Kerry Washington, gwiazdą "Skandalu". Aktorka wyznała nawet w "The Hollywood Reporter", że gdy jej mama zobaczyła przed lata plakat "Miasta gniewu" z Newton, myślała, że... to jej córka.

A co na to Newton? Ona również jest często brana za gwiazdę Marvela. Ba, sama Victoria Beckham przeprowadziła z nią kiedyś całą rozmowę, myśląc, że to Zoe Saldana. Gdy zdała sobie z tego sprawę, była podobno absolutnie przerażona. – To dla mnie ok, bo Zoe jest absolutnie rzadką pięknością. Ale z bliska? No błagam! I jestem Angielką! – śmiała się Thandie, prywatnie matka Nico Parker z "The Last of Us", w "The Graham Norton Show".

5. Millie Bobby Brown i młoda Natalie Portman

Tej pary nie mogło zabraknąć na liście gwiazd-sobowtórów. Już w 2016 roku internauci zauważyli, że gwiazda "Stranger Things" Millie Bobby Brown do złudzenia przypomina Natalie Portman (która pojawia się tutaj po raz drugi) przed laty. Filmowa Eleven z pierwszych sezonów hitu Netfliksa i Natalie w dzieciństwie są praktycznie nie do odróżnienia.

Faktycznie, podobieństwo jest uderzające, a wiele fanów trzyma kciuki, że obie aktorki zagrają kiedyś we wspólnej produkcji w matkę i córkę – Millie jest młodsza od laureatki Oscara o 23 lata – lub siostry. Na razie laureatka Oscara wcieliła się w Jedenastkę w parodii "Stranger Things" w programie "Saturday Night Live", a fani byli przeszczęśliwi.

4. Sarah Hyland i Mila Kunis

Mila Kunis i Sarah Hyland, aktorka znana z serialu "Współczesna rodzina", są do siebie niesamowicie podobne. Zresztą 32-letnia Hyland wyjawiła kiedyś w programie Ellen DeGeneres, że często jest mylona ze starszą o siedem lat gwiazdą "Różowych lat siedemdziesiątych". Gdy aktorki poznały się w 2010 roku na branżowej imprezie, zawarły pakt, że będą udawać siebie nawzajem w miejscach publicznych.

– (Mila Kunis) podeszła do mnie i powiedziała, że ​​też cały czas jest ze mną mylona. Powiedziała, że ​​czasami udaje, że jest mną, ponieważ dzięki temu czuje się młodo. Zapytałam, czy mogłabym udawać ją następnym razem, gdy ktoś zapyta mnie, czy jestem nią, a ona powiedziała: "jasne" – wspominała Sarah Hyland.

3. Dax Shepard i Zach Braff

To jak są do siebie podobni amerykańscy aktorzy Zach Braff i Dax Shepard może niektórych zmylić. W 2018 roku Braff, gwiazda "Hożych doktorów", wstawił nawet na Twitttera zdjęcie z aplikacji FaceSwap, w której aktorka Kristen Bell, żona Sheparda, zmiksowała zdjęcia obu panów. Rezultat? Wyglądają jak ta sama osoba.

"Czy tylko ja uważam, że to niepokojące, ale mimo to nie mogę przestać na to patrzeć?" – skomentował jeden z internautów, na co Dax Shepard, autor podcastu "Armchair Expert", odpowiedział w swoim stylu: Nope. Co więcej, Zach Braff kiedyś napisał pod wspólnym zdjęciem Bell i Sheparda: "Wyglądamy tutaj uroczo".

2. Zooey Deschanel i Katy Perry

Katy Perry i Zooey Deschanel naprawdę wyglądają jak swoje sobowtóry. Jednak gwiazdę sitcomu "New Girl" początkowo wcale to nie śmieszyło. – Jeśli mam być całkowicie szczera, to trochę irytujące. Jedyne co nas łączy to to, że jesteśmy do siebie trochę podobne – mówiła w 2009 roku aktorka w rozmowie z MTV.

Trzy lata później Zooey Deschanel brzmiała już jednak nieco łagodniej. Wszyscy mówili mi: "ta dziewczyna jest do ciebie bardzo podobna", ale gdy potem ją spotkałam, poczułam ulgę, bo pomyślałam: "Jest atrakcyjna, dzięki Bogu!" Martwiłam się, że będzie nieatrakcyjną osobą – zażartowała w programie Davida Lettermana filmowa Summer z "500 dni miłości".

Sama Katy Perry nie ma nic przeciwko. Kilka lat temu piosenkarka wyznała w rozmowie z MTV, że "cały czas jest mylona z Zooey, ale to bardzo zabawne". Co śmieszniejsze, piosenkarka namówiła Deschanel, aby w 2020 roku wystąpiła w jej teledysku do kawałka "Not the End of the World". Aktorka wciela się w nim w samą siebie i wszyscy mylą ją z Katy Perry...

1. Will Ferrell i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers

Niektórzy są przekonani, że Will Ferrell i Chad Smith, komik i perkusista Red Hot Chili Peppers, to tak naprawdę jedna osoba. Faktycznie, można byłoby tak sądzić, gdyby w 2014 rok obaj nie pojawili się w programie Jimmy'ego Fallona... ubrani tak samo. Wzięli nawet udział w perkusyjnym pojedynku, a widzowie pękali ze śmiechu.

Tym samym Will Ferrell i Chad Smith nie pozostawili żadnych wątpliwości: dobrze wiedzą, że są niemal identyczni i dobrze im z tym.