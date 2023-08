Niebawem 85. urodziny Beaty Tyszkiewicz. Córka ujawnia, jak się czuje aktorka

Beata Tyszkiewicz już jakiś czas temu wycofała się z show-biznesu, a swoją decyzję argumentowała problemami ze zdrowiem. Aktorka w 2017 roku przeszła zawał serca, a od pewnego czasu praktycznie nie pokazuje się publicznie. Co jakiś czas informacje na temat jej stanu zdrowia aktualizuje jej córka Karolina Wajda. Jak obecnie miewa się gwiazda, która lada moment będzie świętować swoje 85.urodziny?

Począwszy od roli Klary w ekranizacji "Zemsty" w reżyserii Antoniego Bohdziewicza i Bohdana Korzeniowskiego z 1956 r. Beata Tyszkiewicz zagrała w niezliczonej liczbie seriali i filmów.

Przez ponad dekadę była również jurorką "Tańca z gwiazdami", zapamiętaną głównie przez swoje łagodne traktowanie uczestników programu i wysublimowane poczucie humoru. Tyszkiewicz, która jeszcze za życia stała się legendą rodzimego kina, za parę dni, dokładniej 14 sierpnia będzie obchodziła swoje 85. urodziny. Aktorka od paru lat nie udziela ani nie pokazuje się publicznie. Jakiś czas temu w prasie pisano o jej problemach zdrowotnych. Ma za sobą zawał serca oraz zabieg udrożnienia tętnicy wieńcowej.

Jak czuje się aktualnie? O tym w rozmowie z "Faktem" opowiedziała co nieco Karolina Wajda. Podkreśliła, że zbliżające się urodziny mamy z pewnością będą radosnym dniem. Nie zabraknie miłych spotkań z ukochanymi, prezentów oraz kwiatów, które pani Beata uwielbia dostawać.

"Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru" – zapewniła starsza córka Beaty Tyszkiewicz.

Warto nadmienić, że aktorka na co dzień mieszka w centrum Warszawy w starym mieszkaniu komunalnym i nie chce się z niego wyprowadzić. "Żałuję, że tylko ja tak na co dzień nie mogę z niego korzystać, bo wciąż nie chce się do mnie przeprowadzić" – dodała Wajda.

Karolina jakiś czas temu mówiła w jednym z wywiadów, że odwiedza mamę w Warszawie co drugi dzień. Mieszka bowiem w oddalonej o 50 kilometrów od stolicy wsi Głuchy. Druga córka byłej jurorki "Taniec z Gwiazdami", Wiktoria, żyje na stałe w Lozannie i regularnie dzwoni do mamy. Do Polski przylatuje zwykle z mężem i synami na wakacje. Okazuje się, że nie zabraknie jej na nadchodzących urodzinach mamy. "W zeszłym roku obowiązki uniemożliwiły mojej siostrze wizytę w tym czasie w Polsce. W tym roku udało jej się tak wszystko zaplanować, że będzie mogła przyjechać do Warszawy i spędzić czas z mamą. Taka wizyta zawsze przynosi największą radość naszej mamie, ponieważ uwielbia być mamą i babcią" – oznajmiła Wajda na łamach gazety "Świat i Ludzie".

Nadmieńmy, że Tyszkiewicz miała trzech mężów: była żoną Andrzeja Wajdy (1967-1969), Witolda Orzechowskiego oraz Jacka Padlewskiego. Z Wajdą ma córkę Karolinę (ur. 1967 r.), a z Padlewskim doczekała się córki Wiktorii (urodzona w 1977 r.). Ponadto aktorka była w nieformalnych związkach: z Andriejem Konczałowskim, Walerym Płotnikowem, Karlem Tesslerem.