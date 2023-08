Od 7:00 trwa ewakuacja kilkunastu tysięcy osób mieszkających w zachodnim Lublinie. Obejmuje dzielnice Bronowice i Kośminek. Wszystko z powodu niewybuchu odnalezionego przy ul. Wrońskiej.

W Lublinie znaleziono niewybuch z II Wojny Światowej. Fot. East News/ PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS

Jak poinformował Urząd Miasta Lublin za pośrednictwem mediów społecznościowych, granica ewakuacji wyznaczona jest wzdłuż ulic: Krańcowej, Witosa, Przyjaźni i Krzemionki, Pawiej i Długiej, a także u nabrzeży rzeki Bystrzycy i Czerniejówki. Akcja potrwa do godziny 11:00. Do tego czasu swoje domy musi opuścić ok. 14 tys. osób.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzą akcję informacyjną. Zgodnie z ich zaleceniami mieszkańcy mają zamknąć zawory gazu, odciąć dopływ wody i prądu. Do tego każdy ewakuowany musi pamiętać o zamknięciu okien i drzwi oraz zabraniu dokumentów i leków, jeśli takowe przyjmuje.

Znaleziono niewybuch z czasów II Wojny Światowej

Niewybuch został odnaleziony 10 sierpnia przy ul. Wrońskiej przez wykonawcę prac ziemnych. Na miejscu od razu pojawili się saperzy i zaplanowali akcję ewakuacji oraz rozbrojenia niewybuchu.

Jak poinformował Urząd Miasta Lublin na swojej stronie, mieszkańcy mogą się zebrać w trzech miejscach.

"Parking przy Hali im. Z. Niedzieli przy Al. Zygmuntowskich, przystanek autobusowy przy dawnym sklepie Domix na ul. Łęczyńskiej oraz przystanek komunikacji miejskiej przy targu przy ul. Krańcowej. Z tych miejsc autobusy komunikacji miejskiej oznaczone napisem EWAKUACJA przewiozą mieszkańców do miejsca docelowej zbiórki na stadionie Arena Lublin" - czytamy.

Na miejscu pracują saperzy i policja

W czwartek tj. 10 sierpnia został zwołany sztab kryzysowy. Teraz przy usuwaniu pozostałości z II Wojny Światowej pracuje wojsko, policja i straż pożarna. Na miejscu są także patrole służb medycznych.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk w komentarzu dla RMF FM powiedział, że miasto zadba o pomoc i bezpieczne schronienie dla wszystkich ewakuowanych osób.

W piątek tj. 11 sierpnia od godziny 11:30 w strefie ewakuacji ruch dla pojazdów mechanicznych będzie całkowicie zamknięty, a komunikacja miejska zostanie przekierowana na objazdy.

Dowódca patrolu saperskiego zapowiedział, że akcja usuwania niewybuchu ma potrwać do godziny 13:30, a powrót mieszkańców będzie możliwy, gdy zagrożenie zostanie całkowicie wyeliminowane. Potem ze stadionu autobusy odwiozą mieszkańców Bronowic i Kośminka do miejsc ewakuacji.

Niewybuch znaleziono w miejscu, gdzie przed II Wojną Światową znajdowało się lotnisko i fabryka samolotów. Podczas okupacji znajdował się tam obóz koncentracyjny. Teraz powstanie tam osiedle mieszkaniowe.