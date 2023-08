Irena Kamińska-Radomska, gdy zobaczyła strój Roxie Węgiel na maturę, była mocno oburzona. Otwarcie przyznała, że jej zdaniem był on niestosowany. Tymczasem w najnowszym wywiadzie mentorka z programu "Projekt Lady" odniosła się do tamtej sytuacji. Wspomniała o reakcji samego prezydenta Andrzeja Dudy.

Irena Kamińska-Radomska wraca do sprawy stroju maturalnego Roxie Węgiel. fot Artur Zawadzki/REPORTER // fot Artur Zawadzki/REPORTER

Kamińska-Radomska skrytykowała strój Roxie Węgiel. Teraz zwraca honor

Zdjęcie, na którym Roksana pokazała się w stylizacji na jeden z pierwszych swoich egzaminów, polajkował Andrzej Duda.

Ubiór nastolatki nie spodobał się jednak Irenie Kamińskiej-Radomskiej. Sprawa obiła się szerokim echem w mediach.

Specjalistka od etykiety udzieliła ostatnio wywiadu serwisowi Jastrząb Post i nawiązała do tamtej sytuacji.

– Podobno nawet prezydent zalajkował Roksanę, a nie mnie. No cóż, muszę się pogodzić z tą porażką – skomentowała.

Przypomnijmy, że Roxie Węgiel była tegoroczną maturzystką. Wielkie emocje wzbudził ubiór młodej artystki. Sweterek z dekoltem w serek, biała koszula, krótka spódniczka i buty na koturnie gorzko podsumowała mentorka z "Projektu Lady". W rozmowie z Pudelkiem ekspertka od dobrych manier ostro podsumowała decyzję piosenkarki. "Przyjrzałam się zdjęciom Roksany Węgiel, na których widać, jak zmierza na egzamin maturalny. Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni" – oznajmiła na wstępie.

"Spódniczka, o ile to była spódniczka, bo równie dobrze mogły to być krótkie szorty, powinna sięgać za kolana, ewentualnie minimalnie przed, tzn. 6 cm powyżej środka kolana. To jest absolutnie najkrótsza ze stosownych długości" – dodała. Kamińska-Radomska zaproponowała alternatywę dla tej kreacji. "Oczywiście, kobieta w dniu matury może ubrać się w marynarkę i spódniczkę, ale również i wizytową sukienkę w granatowym kolorze. To byłby odpowiedni strój" – stwierdziła.

"W tym przypadku nie dość, że spódniczka była za krótka, to gdy przyjrzałam się zdjęciom, okazało się, że i dodatki były nie na miejscu. Sportowe buty i skarpetki nie były dobrym rozwiązaniem. Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział" – oceniła.

"Roksana, zdaje się, jest piosenkarką, jeżeli dobrze wiem. I właśnie przez ten wzgląd, że pracuje w kulturze, powinna bardziej starać się, żeby do kultury pasować" – podsumowała.

Roxie nie przejęła się uwagami mentorki. W relacji przed kolejnym testem ironicznie wspomniała, że "tym razem założyła perły".