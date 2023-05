Węgiel odpowiedziała na krytykę mentorki z "Projektu Lady". Swoje dorzucił też jej ukochany

Irena Kamińska-Radomska jest specjalistką od etykiety. Była także mentorką w programie "Projekt Lady". W ubiegłym tygodniu ekspertka skrytykowała stylizację Roksany Węgiel na maturę, którą zaprezentowała w sieci. Teraz doczekała się wymownej odpowiedzi ze strony wokalistki. Sprowokował ją do tego jej partner, Kevin Mglej.

Węgiel odpowiedziała na krytykę Kamińskiej-Radomskiej. Pomógł jej ukochany Fot. instagram.com / @roxie_wegiel

Roxie Węgiel jest tegoroczną maturzystką. 4 maja miała swój pierwszy egzamin. Kilka godzin wcześniej podzieliła się z fanami zdjęciem w przygotowanym na matury "outficie"

Jej stylizację skrytykowała mentorka "Projektu Lady", Irena Kamińska-Radomska

Ekspertka doczekała się wymownej odpowiedzi ze strony 18-letniej wokalistki

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się gorący czas dla tegorocznych maturzystów. Choć już niebawem czekają ich najdłuższe wakacje, to najpierw muszą stawić czoła maturze. Wśród abiturientów znalazły się znane nazwiska, m.in. córka Borysa Szyca – Sonia, córka Natalii Kukulskiej – Ania Dąbrówka oraz Roxie Węgiel.

Węgiel odpowiedziała na krytykę Kamińskiej-Radomskiej. Pomógł jej ukochany

Wokalistka postanowiła zaprezentować w sieci, jaką stylizację wybrała na egzamin maturalny. Jej wygląd mocno skrytykowała Irena Kamińska-Radomska, podkreślając, że jej strój był nieodpowiedni. Według eksperki pokazała "lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział".

Roksana Węgiel długo nie komentowała wypowiedzi niegdysiejszej mentorki "Projektu Lady". Pomimo tego po jakimś czasie odpowiedź pojawiła się w jej mediach społecznościowych.

"Oops!... I Did It Again. Powodzenia jutro na matmie" – napisała pod najnowszym zdjęciem wokalistka. W komentarzach fani publikowali słowa wsparcia, a także zachwytu nad jej stylizacją. Pod zdjęciem, na którym artystka zaprezentowała kolejny look ukochany Roxie, Kevin Mglej ironicznie podsumował słowa Kamińskiej-Radomskiej, nawiązując do programu "Projekt Lady".

"Zasłużyłaś na perły" – skomentował sarkastycznie, a Roxie odpisała jedynie: Uff. Chwilę później w relacji na Instagramie wokalistka opublikowała to samo zdjęcie z kolejnym ironicznym dopiskiem. "Czy ten outfit jest godny pereł?" – kontynuowała artystka.

Przypomnijmy, że w obronie Roksany Węgiel stanęła również Doda. Na InstaStories wyśmiała krytykę mentorki, tłumacząc, że na swoją maturę poszła podobnie ubrana, a do tego miała na sobie długie kozaki. W dalszej części nagrania zażartowała, że takie buty są bardzo praktyczne, ponieważ można do nich włożyć dużo ściąg. Relacja Dody szybko pojawiła się na InstaStories 18-latki, która dodała do tego napis: "haha kocham".