Przejmował konta w social mediach, wyłudzał kody do płatności. Szukano go w 27 miastach Polski

Dominika Stanisławska

W ręce kieleckich policjantów wpadł 29-letni mężczyzna, który podejrzany jest o oszustwa internetowe. Miał on wyłudzać kody do szybkich płatności i zaciągać kredyty na swoje ofiary. Mężczyzna został doprowadzony do aresztu po czterech latach ścigania. Prokuratura postawiła mu 64 zarzuty.