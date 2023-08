N a Podkarpaciu policjanci zlikwidowali "las konopny" liczący ponad 2 tys. krzaków. Dwóch mężczyzn w wieku 28 lat i 33 lata zostało przyłapanych na gorącym uczynku podczas zbiorów roślin. Według szacunków policji wartość zlikwidowanej plantacji to ok. 2 mln złotych. "Leśnikom" grozi do ośmiu lat więzienia.





Na Podkarpaciu mieli własny "las konopny". Wpadli podczas ścinania krzewów

Dominika Stanisławska

